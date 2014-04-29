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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 11:37 BJT

欧洲个股：诺基亚称每股增派0.26欧元股息，Rajeev Suri接执行长

路透赫尔辛基4月29日 - 芬兰电信设备厂商诺基亚 周二表示，去年的股息将在每股0.11欧元的基础上增派0.26欧元(0.36美元)。

此次增加派息是因为公司以54亿欧元将旗下手机部门出售给微软 。这宗交易于周五完成。

诺基亚还表示，计划2014年至少派息0.11欧元，并开始12.5亿欧元股票回购计划。

公司周二还宣布Rajeev Suri将担任诺基亚新任执行长，证实了分析师之前的猜测。(完)

(编译 郑茵 审校 张明钧)
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