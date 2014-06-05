《焦点》台湾F股上市遭遇监管风暴，券商布局陆企卡位受阻

* 陆企改装至台湾上市受阻，但F股持股比有望扬升

* 主管机关态度从严，“类T股”短线难有模糊空间

* 券商着墨陆企实盼来日T股放行及登陆承销

* 监理问题解决时日尚远

记者 林妙容

路透台北6月5日 - 台湾F股(外国公司至台湾上市)近期突然遭遇监管政策转向，令此前热衷其中的券商无所适从，藉布局陆企扩增版图的如意算盘亦被打乱。

分析人士指出，台湾F股的陆资成分愈来愈浓，随着主管机关将把F股上市可不经专案审查的陆资持股比提升至50%，台湾券商实质上已进入陆企承销的开发期，为未来T股(大陆注册企业至台湾上市)放行及登陆承销业务积极暖身。

不过，在F-再生 4月底遭国外做空机构空袭后，台湾主管机关已开始关注陆资成分股监理不易问题，并于近日退件F-中晶上柜案，使得券商借“类T股”先行卡位大陆蒙上阴影。

“台湾已经没有大企业（要上市），...（承销）原料来源要靠大陆。”群益金鼎证券总经理赵永飞一语点破此前券商热衷承销陆资成分股的关键。

他指出，对券商来说，只要具潜力的公司，大股东愿意以释出股权或转换国籍的方式到台湾取得筹资上市的机会，券商没有道理不予承作。而上市前后的监理问题，有许多国际范例可供依循，主管机关只要厘清，券商即可配合，不应成为障碍。

据台湾证交所统计，2013年至今年4月底，台湾新增第一上市的47家公司中，F股公司占了16家，超过三分之一；其市值为6,539亿台币，虽只占总市值的2.63%，但4月的单月成交值即占总成交值的9.05%。

但台湾主管机关明示不允许大陆籍股东藉着改换国籍至台湾上市的易容手法，已冲击部分酝酿中的承销案。

金管会证期局局长吴裕群对此坚定指出，台湾从来没有开放陆资企业到台湾上市柜，券商如果认为陆籍股东改换国籍就能来上市，那是误解，“要用既成事实改变我的政策，做不到。”

他坦承目前在申请送件等待上市的F股中，确实有大股东改换国籍以求上市的案例，而中晶也确实因此而遭到退件；证期局将邀集券商及会计师事务所，重申将以“经济实质”认定是否为陆企，而非以现行的国籍身份采认。

中国最大合成云母供应商--中晶(中国晶体新材料控股公司)则在声明中对此反驳称，董事长戴加龙早在2006年即取得菲律宾护照，主管机关所谓“实质认定”仅为个人主观意识，“前后主观判定基础存在重大矛盾和逻辑混乱”。该公司并称“将保留法律诉愿权”。

中晶在今年4月11日已取得台湾柜买中心的上柜核准函，但5月底又遭撤销。

**政策转折令券商哑巴吃黄连**

虽然在国际化及多元化考量下，F股成为台湾力推版块，希望吸引优质国外企业至台湾上市。但另一方面，若F股增添了陆资色彩，监理不易的问题却成烫手山芋，令主管机关深怕埋藏地雷。

熟知政策决策过程的官员对路透表示，现在“经济实质”该如何认定，是主管机关说了算，这中间当然有政策的转折，说穿了，就是不能确认此前较为宽松的认定，能否确保陆资成份股的财报确实没有虚伪。

此举意味着陆籍股东具控制力的企业，短期无法再有模糊空间来台上市，加上两岸监理问题并非一时半刻能够解决，T股上路还遥遥无期，券商承销业务暂难扩及陆企。

路透访问多家券商指出，由于近来台湾政府不断放宽券商业务，并积极推动两岸资本市场的合作，以转换国籍为陆企取得至台湾上市的机会，在券商眼中并没有违反相关规定，认知落差明显存在。

一名不愿具名的大型券商承销部门经理人指出，由于券商辅导公司上市经常须花费一两年的时间，若不能确定该公司符合法规，根本不会送件。

“(中资民企上市)当时默契是以大股东送件时的国籍来认定。”该经理人说。

他表示，尽管台湾券商希望分散承销案件来源，但东南亚的案源相对稀少，台湾和大陆仍是主战场。此外，台湾资本市场对制造业的熟悉度，亦成为大陆沿海一带制造业民企寻求筹资的理想上市地。

而大陆上市案承销费往往是台湾的三至五倍，也成为券商眼中能够贡献获利的重要来源。

两家券商对路透表示，大陆案源(含大陆台商及中资民企)平均承销费用可达1,500万-4,000万台币，而台湾的上市案平均费用仅约500-600万台币。

“全世界都知道跟大陆做生意有肉，我们也不例外。”另家中型券商高层直言，券商辅导企业上市，本来就会对财报查核，并担负风险、慎选客户，其实只是主管机关要不要开放的问题而已。

他并指出，长远来说，券商仍要登陆做生意，承销打入华人世界的圈子是趋势，不可能阻止券商跟陆企接触。

另名券商主管不讳言，大陆市场庞大，承销同业仍会将大陆市场作为经营方向之一，因在大陆营运的企业众多，其股东背景来自世界各地，就以量的观点来说，在符合主管机关规定的前提下，仍有承作机会。

除大陆外，他认为F股虽近来遭受风波，但东南亚与北美企业仍有为数不少的台商与纯外资公司对在台湾上市有兴趣，辅导F公司至台挂牌业务仍有商机。

此刻正在台湾立法院审查中的两岸服务贸易协议，大陆对台湾券商登陆在部分特区给予全牌照业务，并能取得49-51%的股权。台湾券商多已进行合资券商对象的接触，未来取得牌照后，辅导陆企至香港、美国、大陆A股甚至台湾上市，都成为可能。

台湾于2008年开放F股，当时陆资企业不在开放范围，但允许注册在大陆的台资企业(大陆台商)回台上市，其企业陆资持股在30%以下不必经专案审查。台湾金管会主委曾铭宗5月初曾表示，今年将开放陆资持有F股上限由三成提高至五成。

**监理问题大不易**

虽然多数券商基于扩展业务观点，钟情陆资成分股，但曾辅导F-联德 、F-鲜活 等大陆台商回台IPO的富兰德林证券董事长刘芳荣则有不同观点。

已在大陆顾问业经营10多年的刘芳荣表示，当时F股政策的开放，就是为了全球台商，券商要“莫忘初衷”，并且在两岸上市互相监理的问题没有解决之前，辅导陆资民企上市的风险仍大。

他指出，台湾券商放眼陆企固然没错，特别是大陆也有很多具潜力的好公司。但大陆市场的进入并不容易，特别是陆资及外资早已在市场占有一席之地，后进的台湾券商能接触的公司风险都要特别留意。

证期局长吴裕群也指出，尽管台湾已向大陆寻求比对两岸监理法规，以为后续的两岸相互挂牌及T股的监理做准备，但大陆方面表示目前没办法做，让两岸的相互监理及投资人保护陷入僵局。

“如果连监理权限都没有，那它(陆企)怎么过来？...我们希望券商不要再找模糊地带...等T股开放，再正大光明进来。”他说。

不过也有券商主管明白指出，在台湾未能允许陆资具控制力企业上市前，已有陆资大股东因不愿放弃国藉及地方政协和人大的荣誉职，转由台湾或外籍人士成为人头，让幕后老板隐身其中，事实上对监理更为不易，投资人风险也更大。

“上有政策，下有对策。...最好的方式就是赶快把监理方式确认，查核企业销货的真实性。”他说。