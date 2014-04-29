澳新汇市：澳新货币接近一个月低位，月末资金流和欧元反弹带来压力

“在澳元触顶后，市场有些聚焦在交叉盘卖压上，”欧系银行驻新加坡一名交易商表示。

澳元兑日圆仍在近一个月低点，报94.68 ，兑英镑 则低见五周低位。

该交易商预计，在欧美及中国有连串关键数据将出炉之际，澳元仍将承压。他预估澳元在本周结束前有可能跌至0.9150美元。

新西兰元贬至0.8525美元 ，脱离周一高位0.8588后曾跌至近四周低位0.8520美元。

短期支撑在0.8500/10，卖单则挂在0.8570美元。

新西兰3月单月贸易顺差创下近三年来高位，出口收入创下纪录高位，特别是对中国。

然而，乳品价格在过去两个月跌约20%，加上3月一向是出口高峰，因此未来几个月贸易前景料将偏弱。(完)