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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 11:41 BJT

《汇市简讯》美元指数技术信号略微偏空

0320GMT -

* 美元指数亚洲时段在纽约收盘位79.68附近呈窄幅区间波动，今日为日本国定假日

* 本周美国公布GDP和非农就业数据前，投资者保持谨慎态度

* 动能指标、以及5、10和20日移动均线随着波林格区间下移

* 美元指数重返4月低点79.33的温和趋势确立

* 查看技术图表，请点选：(link.reuters.com/fak88v)

(完)

(编译 白云; 审校 张明钧)
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