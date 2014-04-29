《汇市简讯》美元指数技术信号略微偏空

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
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* 美元指数亚洲时段在纽约收盘位79.68附近呈窄幅区间波动，今日为日本国定假日
* 本周美国公布GDP和非农就业数据前，投资者保持谨慎态度
* 动能指标、以及5、10和20日移动均线随着波林格区间下移
* 美元指数重返4月低点79.33的温和趋势确立
* 查看技术图表，请点选：(link.reuters.com/fak88v)
(完)
(编译 白云; 审校 张明钧)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。