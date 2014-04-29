台湾债市：RP利率持稳，投信与法人赎回渐增

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透台北4月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致持稳。今日投信及法人赎回较上日明显，令券商需多花些时间进行调度，不过整体资金仍相当宽裕，令利率稳在相对低档。
有大型证券商交易员表示，今日因被投信赎回，想找外商银行承接，不过由于时间太晚，资金已被其他同业框走，只能找本地银行调度。
〞月底波动通常会大一点，有人走有人进。〞一位大型票券商交易员说。
另一大型证券商交易员则指出，今日投信资金多缺不一，惟因今天没有明显资金缺口，所以尚能应付赎回。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，与上日区间相近；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。
本周交割的紧缩因素尚有：周三(30日)柜买测的可转换公司债5亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。