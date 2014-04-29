台湾债市：RP利率持稳，投信与法人赎回渐增

路透台北4月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致持稳。今日投信及法人赎回较上日明显，令券商需多花些时间进行调度，不过整体资金仍相当宽裕，令利率稳在相对低档。

有大型证券商交易员表示，今日因被投信赎回，想找外商银行承接，不过由于时间太晚，资金已被其他同业框走，只能找本地银行调度。

〞月底波动通常会大一点，有人走有人进。〞一位大型票券商交易员说。

另一大型证券商交易员则指出，今日投信资金多缺不一，惟因今天没有明显资金缺口，所以尚能应付赎回。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，与上日区间相近；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。