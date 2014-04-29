版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 12:18 BJT

《全球市场》亚股及主要货币走势迟滞，因重要事件即将登场

美元兑日圆同样陷于区间交投，过去七个交易日在101.95-102.72之间游走。美元兑日圆周二徘徊于102.48，投资者静待本周的美联储政策会议或美国就业数据，看能否提供该货币对突破区间的刺激因素。

日本央行周三召开政策会议；未来几天将出炉一系列经济数据，包括欧元区通胀率，以及英国和美国GDP等。

在大宗商品市场，布兰特原油 上升0.14美元，至每桶108.26美元，但周一跌逾1美元，因利比亚为第二个港口重启出口铺平道路，之前利比亚政府和反对派达成协议，后者将结束封锁主要石油出口港的行动。

美国原油 涨0.02美元至每桶100.89美元。

现货金 降至每盎司1,294.49美元，此前未能突破约1,306.00美元的阻力位。(完)

(编译 戴素萍/白云/王兴亚/王翔琼；审校 徐文焰/李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐