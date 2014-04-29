《全球市场》亚股及主要货币走势迟滞，因重要事件即将登场

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
美元兑日圆同样陷于区间交投，过去七个交易日在101.95-102.72之间游走。美元兑日圆周二徘徊于102.48，投资者静待本周的美联储政策会议或美国就业数据，看能否提供该货币对突破区间的刺激因素。
日本央行周三召开政策会议；未来几天将出炉一系列经济数据，包括欧元区通胀率，以及英国和美国GDP等。
在大宗商品市场，布兰特原油 上升0.14美元，至每桶108.26美元，但周一跌逾1美元，因利比亚为第二个港口重启出口铺平道路，之前利比亚政府和反对派达成协议，后者将结束封锁主要石油出口港的行动。
美国原油 涨0.02美元至每桶100.89美元。
现货金 降至每盎司1,294.49美元，此前未能突破约1,306.00美元的阻力位。(完)
(编译 戴素萍/白云/王兴亚/王翔琼；审校 徐文焰/李爽)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。