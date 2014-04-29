《热点透视》山姆大叔新制裁直刺普京，俄国外资亦人心惶惶

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison

路透芝加哥4月28日 - 欧美企业已经被卷入欧美国家与俄罗斯在乌克兰问题上的角力。美国公布新的制裁措施，并瞄准俄国石油巨擘Rosneft 董座谢琴(Igor Sechin)之后，大型石油公司更加显得难以自保。英国BP 持有Rosneft约20%股权，但由于BP反对制裁的立场，俄罗斯当局或许不会直接报复BP。但所有在俄罗斯有合作关系的外国企业，都有可能遭到俄国总统普京的惩罚。

谢琴是普京的亲信，在先前针对普京派系人马的制裁名单中，谢琴没有名列其中颇启人疑窦。Rosneft是俄罗斯最具战略性影响力的重要企业之一，这次将制裁范围扩大到涵盖Rosneft董座后，俄国的欧美合作企业伙伴涉入的利益关系也随之大幅提高。

BP并不是唯一一家在俄国有重要业务的大型油企。Rosneft正在与美国艾克森美孚 合作探勘俄国极地石油。法国能源集团道达尔 在俄国天然气公司Novatek 持有大量股权，Novatek的老板之一正是普京的亲信Gennady Timchenko，也是欧美主要制裁对象之一。

不过，BP的可能损失仍然高于其他欧美企业。BP去年将俄国合资事业卖给Rosneft，取得Rosneft近20%股权。根据投行Jefferies的资料，BP今年原本应该可以从Rosneft取得约5.5亿美元股利，这笔在Rosneft的股权投资，将为BP的税前营业利润贡献约十分之一。

BP周一股价小跌，似乎显示投资人认为风险不大。Rosneft本身并未成为制裁的直接目标，根据金融时报报导，BP已警告英国官员若加强制裁的风险。克里姆林宫或许会认为BP是俄国真正的朋友之一，至少目前如此。

欧美其他产业的高层或许会更加担心在俄罗斯的投资事业。若演变成以牙还牙的报复战，这些企业有可能无法进入俄国。更大的威胁是，说到以法律修理得罪它的个人或企业，俄罗斯政府从来不会手下留情。曾是俄罗斯石油巨擘的尤科斯(Yukos)，就因为一个赋税案子，最后破产一无所有。