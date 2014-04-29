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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--4月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     　预估值       前值
    4月30日(三)
    0100  新西兰NBNZ企业经济信心指数                     4月              --      67.3% 
                    企业自身活动指数                                      --      58.2% 
    0130  澳洲民间信贷                                   3月            +0.4%     +0.4%
              房屋信贷                                                    --      +0.5%
    0130  日本加班工资                                   3月              --      +3.4%
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                       3月              --     +12.3%
              房屋开工(较上年同期)                                      -2.9%     +1.0%
    0600  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                      3月              --       1.57
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       3月            -0.7%     +1.3%
                      (较上年同期)                                      +1.6%     +2.0%
    0645  法国消费者支出                                 3月            +0.3%     +0.1%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                3月              --      -0.1%
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)               4月            减少1   减少1.2
                 未经季节调整失业人数(万人)                               300       310
                 经季节调整失业率                                        6.7%      6.7%
                 经季节调整失业人数(万人)                                 --      290.1
    0800  意大利失业率                                   3月            13.0%     13.0%
    0900  欧元区通胀率                                 4月初值          +0.8%     +0.5%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月初值          +0.2%     +0.1%
                    (较上年同期)                                        +0.6%     +0.4%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                        +0.5%     +2.2%
                    (较上年同期)                                        +0.5%     +0.3%
    1000  意大利生产者物价指数(较前月)                   3月              --       持平
                              (较上年同期)                                --      -1.4%
    1100  美国抵押贷款市场指数                       4月25日当周          --      354.0
              再融资指数                                                  --    1,361.4  
    1215  美国ADP就业报告(万人)                          4月           增加21  增加19.1 
    1230  美国实质国内生产总值(GDP)环比年率           第一季初值        +1.2%     +2.6%
              最终销售                                                  +1.8%     +2.7%
              民间消费                                                    --      +3.3%
              隐性平减指数                                              +1.6%     +1.6%
              核心个人消费支出(PCE)物价指数                             +1.2%     +1.3%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                 +1.4%     +1.1% 
    1230  加拿大GDP(较前月)                              2月            +0.2%     +0.5%   
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)              3月            +0.5%     +1.0%
                                   (较上年同期)                           --      +1.8%
    1230  美国雇用成本指数                             第一季           +0.5%     +0.5%
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                  4月             56.7      55.9
    1800  美国联邦储备理事会(美联储/FED)基金利率目标                      --      0.25%
          美联储量化宽松政策月度购债总规模(亿美元)                        --        550    

    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                4月            +0.2%     +0.2%
                             (较上年同期)                               +1.5%     +1.3%
    
    
    4月30日-5月1日
    2330  澳洲AIG制造业采购经理人指数(PMI)               4月             --       47.9

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     　  现值       预估值
    4月29日(二)
    0600  德国GfK消费者信心指数                            5月           8.5        8.5
    0645  法国消费者信心指数                               4月            85         88
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                       3月         +1.1%      +1.4%
                  民间贷款                                             -2.2%      -2.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                             +1.2%        --
    0800  意大利经季节调整的零售销售(较前月)               2月         -0.2%        --
                未经季节调整的零售销售(较上年同期)                     -1.0%        --
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)              第一季初值        +0.8%      +0.9%
                               (较上年同期)                            +3.2%      +3.2%
    0900  意大利企业信心指数                               4月          99.9       99.5
    0900  欧元区企业景气指数                               4月          0.27       0.42
                经济景气指数                                             102      103.0
                工业景气指数                                           负3.6      负3.0
              服务业景气指数                                             3.5        4.5
              消费者信心指数                                           负8.6      负8.7
          消费者通胀预期指数                                                         --
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            4月26日当周       +1.6%        --
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)      4月初值        +1.1%      +1.3%
                                      (较前月)                         -0.3%      -0.1%
                   消费者物价指数(CPI)(较前月                          -0.2%      -0.1%
                                      (较上年同期)                     +1.3%      +1.4%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          4月26日当周       +3.8%         --
    1300  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会        2月
                               地区房价指数(较前月)                    +0.8%      +0.7%
                                           (较上年同期)               +12.9%     +13.0%
                               未经季节调整20个大都会
                               地区房价指数(较前月)                     持平       持平
    1400  美国消费者信心                                   4月          82.3       83.0
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                       5月           79          --
    2245  新西兰建筑许可                                   3月         +8.3%         --
    2300  韩国工业生产(较前月)                             3月         +0.9%      +1.5%
                      (较上年同期)                                     +2.7%      +3.7%
              服务业产出(较前月)                                       +0.1%         --
    2305  英国GfK消费者信心指数                            4月           负3        负4
     --   日本制造业采购经理人指数(PMI)                    4月          49.4         --
    2350  日本工业生产(较前月)                           3月初值        0.3%        0.5%
              工业生产一个月预估                                       -1.4%         --
              工业生产两个月预估                                       +0.1%         --(完)
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