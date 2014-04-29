主要国家经济指标预测--4月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月30日(三) 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 4月 -- 67.3% 企业自身活动指数 -- 58.2% 0130 澳洲民间信贷 3月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 0130 日本加班工资 3月 -- +3.4% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- +12.3% 房屋开工(较上年同期) -2.9% +1.0% 0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 3月 -- 1.57 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -0.7% +1.3% (较上年同期) +1.6% +2.0% 0645 法国消费者支出 3月 +0.3% +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.1% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1 减少1.2 未经季节调整失业人数(万人) 300 310 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 290.1 0800 意大利失业率 3月 13.0% 13.0% 0900 欧元区通胀率 4月初值 +0.8% +0.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.6% +0.4% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +2.2% (较上年同期) +0.5% +0.3% 1000 意大利生产者物价指数(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.4% 1100 美国抵押贷款市场指数 4月25日当周 -- 354.0 再融资指数 -- 1,361.4 1215 美国ADP就业报告(万人) 4月 增加21 增加19.1 1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季初值 +1.2% +2.6% 最终销售 +1.8% +2.7% 民间消费 -- +3.3% 隐性平减指数 +1.6% +1.6% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.1% 1230 加拿大GDP(较前月) 2月 +0.2% +0.5% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.5% +1.0% (较上年同期) -- +1.8% 1230 美国雇用成本指数 第一季 +0.5% +0.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 56.7 55.9 1800 美国联邦储备理事会(美联储/FED)基金利率目标 -- 0.25% 美联储量化宽松政策月度购债总规模(亿美元) -- 550 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.3% 4月30日-5月1日 2330 澳洲AIG制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 47.9 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月29日(二) 0600 德国GfK消费者信心指数 5月 8.5 8.5 0645 法国消费者信心指数 4月 85 88 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 3月 +1.1% +1.4% 民间贷款 -2.2% -2.1% M3三个月移动平均年增长率 +1.2% -- 0800 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 2月 -0.2% -- 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -1.0% -- 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.8% +0.9% (较上年同期) +3.2% +3.2% 0900 意大利企业信心指数 4月 99.9 99.5 0900 欧元区企业景气指数 4月 0.27 0.42 经济景气指数 102 103.0 工业景气指数 负3.6 负3.0 服务业景气指数 3.5 4.5 消费者信心指数 负8.6 负8.7 消费者通胀预期指数 -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月26日当周 +1.6% -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 4月初值 +1.1% +1.3% (较前月) -0.3% -0.1% 消费者物价指数(CPI)(较前月 -0.2% -0.1% (较上年同期) +1.3% +1.4% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月26日当周 +3.8% -- 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 2月 地区房价指数(较前月) +0.8% +0.7% (较上年同期) +12.9% +13.0% 未经季节调整20个大都会 地区房价指数(较前月) 持平 持平 1400 美国消费者信心 4月 82.3 83.0 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 79 -- 2245 新西兰建筑许可 3月 +8.3% -- 2300 韩国工业生产(较前月) 3月 +0.9% +1.5% (较上年同期) +2.7% +3.7% 服务业产出(较前月) +0.1% -- 2305 英国GfK消费者信心指数 4月 负3 负4 -- 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 49.4 -- 2350 日本工业生产(较前月) 3月初值 0.3% 0.5% 工业生产一个月预估 -1.4% -- 工业生产两个月预估 +0.1% --(完)