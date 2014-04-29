中国新债：国开行下周一起发80亿元一年债，部分首度通过银行柜台分销

路透上海4月29日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于下周一（5月5日）在银行间债券市场招标发行不超60亿元人民币固息金融债，期限一年；此外，还将追加发行不超过20亿元，首度用于商业银行柜台分销。

刊登在中国债券信息网的公告显示，中国工商银行 为该期商业银行柜台人民币金融债券承办银行，国开行将根据商业银行柜台实际分销情况，追加发行不超过20亿元，专门用于通过商业银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。

公告称，此为国开行2014年第12期金融债，票面利率为4.5%，5月5日10:00-11:00在银行间债券市场招标，采用单一价格(荷兰式)招标方式；而追加发行部分采用增加托管方式，发行价格为债券面值。

中国人民银行3月末曾公告称，从事柜台记账式国债业务的商业银行，其柜台债券业务品种可以在记账式国债基础上增加国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。

柜台债券是指银行通过电子银行及营业网点为客户提供的人民币债券投资交易产品，此前在商业银行柜台交易的只有记账式国债一个品种。

5月6日-5月9日为该债在银行间债券市场分销期，5月6日-5月8日为商业银行柜台市场分销期，债券缴款日和起息日同为5月9日，上市日为5月13日，不设立基本承销额，无承揽费和兑付手续费。

国开行对该期债券保留增发的权利，如遇市场情况发生重大变化，发行人保留其发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)

如欲浏览详情，请点选中国债券信息网网址 here (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)