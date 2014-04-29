中国债市动态：利率债收益率走低，受央行净投放及国开一级新债提振

路透上海4月29日 - 中国银行间市场周二早盘利率债收益率走低，个别长端品种跌近5-7bp(基点)。市场人士表示，月末央行正回购操作缩量，公开市场料实现近千亿净投放，资金面趋缓，现券交投心态逐步趋稳，且今日一级市场国开新债招标结果显示需求亦向好，推动二级利率债成交趋暖。

“利率(债)下来了点，央行正回购操作让市场心态稳一些了，主要是心理层面的影响，不过市场上总体成交并不是特别多,”上海一银行交易员称。

央行公开市场今日将进行500亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种。如本周日不进行操作，据此计算，本周公开市场料将净投放资金910亿元。

而今日国开行一级市场新债招标，亦令金融债成交更趋活跃。上海另一银行交易员表示，大行出手配置一级国开债，致结果低于预期，同时带动二级市场金融债收益率亦走低，中长端相对明显。

“国开结果带着二级也下去了几个点，主要是长端，七年国开近5bp,”她称，主要因为一级情绪良好。

业内人士透露，国开行今日招标的五期固息增发债均低于预测均值。其中一年、五年和10年期固息增发债中标收益率分别为4.6247%、5.1783%和5.3918%，三年及七年期增发债加权中标收益率为5.0046%及5.3694%。

中信证券最新发布的债券市场周报认为，基本面、政策面和资金面都是利好或相对中性的，但环比变动上缺乏推动市场趋势性改善力量，预计短期内收益率将延续震荡行情。建议把握收益率回调的机会适当加仓，金融债的交易机会相对较好；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

剩余期限约6.72年的固息国开债最新报价 为5.47%/5.38%，上日尾盘为5.50%/5.43%。剩余期限约2.75年的固息国开债最新报价 为5.08%/5.03%，上日尾盘为5.09%/5.03%。