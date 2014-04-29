澳洲经济：总理暗示可能暂时加税以因应赤字膨胀问题

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透悉尼4月29日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周二暗示，可能对高收入民众暂时加征所得税，以协助因应该国赤字上升的问题。
据当地媒体报导，每年所得超过8万澳元(74,100美元)的澳洲民众，将额外缴交1%的所得税；而所得超过18万澳元的民众，则需额外支付2%的所得税。其并未说明暂时实施的期间为何。
“外界对于减赤税负有些揣测。我的意图是让类似我这类高所得的人，应该背负更大的责任，以期解决我们的问题。”艾保德对Fairfax电台表示，“我们正在研拟诸多选项，但我们尚未作成最后决定。”(完)
(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。