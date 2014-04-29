澳洲经济：总理暗示可能暂时加税以因应赤字膨胀问题

路透悉尼4月29日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周二暗示，可能对高收入民众暂时加征所得税，以协助因应该国赤字上升的问题。

据当地媒体报导，每年所得超过8万澳元(74,100美元)的澳洲民众，将额外缴交1%的所得税；而所得超过18万澳元的民众，则需额外支付2%的所得税。其并未说明暂时实施的期间为何。

“外界对于减赤税负有些揣测。我的意图是让类似我这类高所得的人，应该背负更大的责任，以期解决我们的问题。”艾保德对Fairfax电台表示，“我们正在研拟诸多选项，但我们尚未作成最后决定。”(完)