能源产业：东南亚小型油田服务业料吹起并购风，以因应大型业者竞争

路透新加坡4月29日 - 位于东南亚能源产业重镇--新加坡的海上油田服务供应商，对于合并及收购股权持开放态度，因规模较小业者苦于筹措资本及扩大规模，难与大型业者竞争。

东南亚主要原油及天然气产地为马来西亚及印尼，两国正打算花费数以10亿美元计资金来开采深海原油，同时提升现有老化油田的开采效率。

PACC Offshore Services Holdings Ltd 以及香港太古集团旗下的Swire Pacific Offshore等大型业者肯定可以争取到更多生意。但对于规模较小业者而言就不是这样，在这个过度拥挤的市场上，中小业者受困于成本上升及激烈竞争。

产业人士表示，运营约20-30艘海上石油支援船(offshore support vessel, OSV)的中小型业者，其成本效益不及大型业者。而随着费用增加，他们可能不得不寻求外部资本，或租赁设备及船只给其他的运营商。

“我们见到市场活动十分活络，见到更多并购活动是相当自然的进程，”DNB银行投行部门主管Joachim Skorge表示。“当市况转佳时，我们通常可以见到打算退出的人会对于出售事业持更为开放态度。”

受到东南亚市场的前景所吸引，澳洲的Mermaid Marine Australia Ltd 于2月时以5.50亿澳元(5.1048亿美元)收购Jaya Holdings Ltd ，此为此区域相关产业至少10年以来最大的的收购案；Jaya拥有27艘OSV，并在印尼巴淡岛拥有一修船厂。