能源产业：东南亚小型油田服务业料吹起并购风，以因应大型业者竞争

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透新加坡4月29日 - 位于东南亚能源产业重镇--新加坡的海上油田服务供应商，对于合并及收购股权持开放态度，因规模较小业者苦于筹措资本及扩大规模，难与大型业者竞争。
东南亚主要原油及天然气产地为马来西亚及印尼，两国正打算花费数以10亿美元计资金来开采深海原油，同时提升现有老化油田的开采效率。
PACC Offshore Services Holdings Ltd 以及香港太古集团旗下的Swire Pacific Offshore等大型业者肯定可以争取到更多生意。但对于规模较小业者而言就不是这样，在这个过度拥挤的市场上，中小业者受困于成本上升及激烈竞争。
产业人士表示，运营约20-30艘海上石油支援船(offshore support vessel, OSV)的中小型业者，其成本效益不及大型业者。而随着费用增加，他们可能不得不寻求外部资本，或租赁设备及船只给其他的运营商。
“我们见到市场活动十分活络，见到更多并购活动是相当自然的进程，”DNB银行投行部门主管Joachim Skorge表示。“当市况转佳时，我们通常可以见到打算退出的人会对于出售事业持更为开放态度。”
受到东南亚市场的前景所吸引，澳洲的Mermaid Marine Australia Ltd 于2月时以5.50亿澳元(5.1048亿美元)收购Jaya Holdings Ltd ，此为此区域相关产业至少10年以来最大的的收购案；Jaya拥有27艘OSV，并在印尼巴淡岛拥有一修船厂。
由于进入障碍不高，加上油气开发商依照法规规定及依其偏好雇用当地的服务供应商，导致东南亚地区成为全球最为分散的OSV市场。(完)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。