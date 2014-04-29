更新版 1-新加坡经济：核心通胀率下半年料因薪资压力上升--金管局

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
**周期性复苏**
金管局认为，新加坡的周期性复苏势头可能延续，受助于主要发达经济体前景好转，尤其是美国。不过，金管局也指出，东南亚经济体内需仍然疲软，且中国今年的经济成长料将放缓。
金管局称，“外部环境越有利，包括全球IT行业的温和好转，都会对新加坡以外部为导向的整个行业构成支撑。”
金管局还指出，受交通、住房和社会基础设施建设投资的支撑，建筑业等以内需为主的行业今年可能保持稳健。
金管局表示，“如无意外，新加坡经济的周期性复苏预计将延续。”
其并指出，“不过，劳工成本上升和利润空间缩小这些供应面制约因素，今年可能持续压制经济成长。总而言之，2014年GDP预计将增长2-4%。”
去年新加坡GDP为增长4.1%。(完) (编译/审校 朱晓军/王翔琼/石冠兰/龚芳/白云)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。