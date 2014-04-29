更新版 1-新加坡经济：核心通胀率下半年料因薪资压力上升--金管局

**周期性复苏**

金管局认为，新加坡的周期性复苏势头可能延续，受助于主要发达经济体前景好转，尤其是美国。不过，金管局也指出，东南亚经济体内需仍然疲软，且中国今年的经济成长料将放缓。

金管局称，“外部环境越有利，包括全球IT行业的温和好转，都会对新加坡以外部为导向的整个行业构成支撑。”

金管局还指出，受交通、住房和社会基础设施建设投资的支撑，建筑业等以内需为主的行业今年可能保持稳健。

金管局表示，“如无意外，新加坡经济的周期性复苏预计将延续。”

其并指出，“不过，劳工成本上升和利润空间缩小这些供应面制约因素，今年可能持续压制经济成长。总而言之，2014年GDP预计将增长2-4%。”