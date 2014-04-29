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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 12:48 BJT

香港股市：早盘上扬，受大陆电信股提振

路透北京4月29日 - 香港股市周二早盘上扬，大陆电信运营商中国移动和中国联通在上周下跌后继续反弹。中国联通触及15周高点。

恒生指数 涨0.4%至22,219.33点；恒生国企指数 下滑0.3%。

平安保险 下跌0.2%，周一下挫1.6%。投资者对其第一季财报佳绩反应冷淡。

中国移动 和中国联通 分别攀升2.9%和3.6%。中国联通涨至1月15日以来高点。(完)
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