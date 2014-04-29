香港股市：早盘上扬，受大陆电信股提振

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透北京4月29日 - 香港股市周二早盘上扬，大陆电信运营商中国移动和中国联通在上周下跌后继续反弹。中国联通触及15周高点。
恒生指数 涨0.4%至22,219.33点；恒生国企指数 下滑0.3%。
平安保险 下跌0.2%，周一下挫1.6%。投资者对其第一季财报佳绩反应冷淡。
中国移动 和中国联通 分别攀升2.9%和3.6%。中国联通涨至1月15日以来高点。(完)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。