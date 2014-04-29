更新版 1-新债招标：中国国开新债定位均低，投放后机构更认可当前配置时机

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
* 国开行增发债收益率均低于预期，中长端表现更明显
* 公开市场稳健基调中略偏松，投资户认可当前配置时机
* 交易力量也受到了鼓舞，是次新债机构需求总体偏好 (新增交易员评论和更多内容)
路透北京4月29日 - 中国国家开发银行 周二招标的“福娃”增发债(五债同发)收益率均低于预期，五年以上的中长端表现更明显一些。市场人士表示，本周公开市场操作重归净投放扶助，稳健基调中略有偏松，触发传统投资户进一步认可当前配置时机，交易力量也受到鼓舞，是次新债机构需求偏好，结果低于二级水平。
“ 大家普遍都在加(新债投资力度)，交易户也参与不少，”北京一国有银行交易员称，“收益率走低很多，央行还在放松是触发信号，思路很明显啊！就是要保流动性。现在拿(债)不会太差，虽然(收益率)后期也可能会上，但能上到哪儿去呢。”
北京另一国有银行交易员亦表示，五年以上中长期债年内发行相对较少，更受大型配置机构的青睐，先期五年新债的暖势有助力到七年和10年品种。二季度，传统投资户有相当量的债券到期，有一定的配置需求；此外，今天新债招标交易力量亦有积极参与。
今日国开新债招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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中标收益率 4.6247% 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918%
(加权) (加权)
预测均值 4.64% 5.05% 5.25% 5.43% 5.47%
边际中标收益率 -- 5.0217% -- 5.3838% --
认购倍数 2.66 4.11 3.30 3.28 2.29
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.7396%、5.0929%、5.2993%、5.4600%和5.4910%。
央行公告显示，公开市场今日进行了500亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种。如本周日不进行操作，据此计算，本周公开市场料将净投放资金910亿元。
此次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
各期债券具体发行条款如下：
第7-11期增发债
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发行上限 均为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 5月6日
起息日 4月8日
分销期 4月30日-5月6日
上市日 1年：5月8日
3/5/7/10年：5月12日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第7-11期债首发及此前增发情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
4/3增发中标收益率 -- 5.3351% -- 5.6765% --
(加权) (加权)
4/8增发中标收益率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668% --
(加权) (加权)
4/15增发中标收益率 4.5911% 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337%
(加权) (加权)
4/22增发中标收益率 4.6070% 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262%
(加权) (加权) （完） (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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