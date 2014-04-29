更新版 1-新债招标：中国国开新债定位均低，投放后机构更认可当前配置时机

* 国开行增发债收益率均低于预期，中长端表现更明显

* 公开市场稳健基调中略偏松，投资户认可当前配置时机

* 交易力量也受到了鼓舞，是次新债机构需求总体偏好 (新增交易员评论和更多内容)

路透北京4月29日 - 中国国家开发银行 周二招标的“福娃”增发债(五债同发)收益率均低于预期，五年以上的中长端表现更明显一些。市场人士表示，本周公开市场操作重归净投放扶助，稳健基调中略有偏松，触发传统投资户进一步认可当前配置时机，交易力量也受到鼓舞，是次新债机构需求偏好，结果低于二级水平。

“ 大家普遍都在加(新债投资力度)，交易户也参与不少，”北京一国有银行交易员称，“收益率走低很多，央行还在放松是触发信号，思路很明显啊！就是要保流动性。现在拿(债)不会太差，虽然(收益率)后期也可能会上，但能上到哪儿去呢。”

北京另一国有银行交易员亦表示，五年以上中长期债年内发行相对较少，更受大型配置机构的青睐，先期五年新债的暖势有助力到七年和10年品种。二季度，传统投资户有相当量的债券到期，有一定的配置需求；此外，今天新债招标交易力量亦有积极参与。

今日国开新债招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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中标收益率 4.6247% 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918%

(加权) (加权)

预测均值 4.64% 5.05% 5.25% 5.43% 5.47%

边际中标收益率 -- 5.0217% -- 5.3838% --

认购倍数 2.66 4.11 3.30 3.28 2.29

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.7396%、5.0929%、5.2993%、5.4600%和5.4910%。

央行公告显示，公开市场今日进行了500亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种。如本周日不进行操作，据此计算，本周公开市场料将净投放资金910亿元。

此次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

各期债券具体发行条款如下：

第7-11期增发债

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发行上限 均为60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 5月6日

起息日 4月8日

分销期 4月30日-5月6日

上市日 1年：5月8日

3/5/7/10年：5月12日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第7-11期债首发及此前增发情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

4/3增发中标收益率 -- 5.3351% -- 5.6765% --

(加权) (加权)

4/8增发中标收益率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668% --

(加权) (加权)

4/15增发中标收益率 4.5911% 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337%

(加权) (加权)

4/22增发中标收益率 4.6070% 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262%