中国汇市：人民币早盘于窄幅区间内蠕动，交易员进入休假状态盘面清淡

* 境内人民币即期早盘走升

* 中间价连续第五日回升

* 节前盘面无大变化

路透香港4月29日 - 人民币兑美元即期汇率 周二早盘走升，但盘面清淡，结售汇显均衡。中间价则连续第五天上行仍踞两周高位，但未给盘面带来影响。交易员们也表示，五一假期前汇价难有大变化。

而许多银行交易员的RM，QQ已显示离开，纷纷进入休假状态，也显示行情难有大起伏。

一国有大行交易员寥寥数语，“买卖均衡，节前应该很清淡，都放假了。”

北京时间12:35，人民币兑美元即期报6.2522元，上日收报6.2530元。今日人民币兑美元中间价 为6.1556，上日为6.1565元。

早盘波动区间仅42点，弹性之弱为宣布扩大波幅以来少见。

全球汇市方面，美元周二在亚洲走势坚挺，美元指数 由两周低点79.548回升至79.696。而欧元表现也较强，因欧央行表态不太会出台刺激政策。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2490，上日尾盘为6.2530。

离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2534/40元，无太大变化。