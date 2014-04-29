中国汇市：人民币早盘于窄幅区间内蠕动，交易员进入休假状态盘面清淡

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
* 境内人民币即期早盘走升
* 中间价连续第五日回升
* 节前盘面无大变化
路透香港4月29日 - 人民币兑美元即期汇率 周二早盘走升，但盘面清淡，结售汇显均衡。中间价则连续第五天上行仍踞两周高位，但未给盘面带来影响。交易员们也表示，五一假期前汇价难有大变化。
而许多银行交易员的RM，QQ已显示离开，纷纷进入休假状态，也显示行情难有大起伏。
一国有大行交易员寥寥数语，“买卖均衡，节前应该很清淡，都放假了。”
北京时间12:35，人民币兑美元即期报6.2522元，上日收报6.2530元。今日人民币兑美元中间价 为6.1556，上日为6.1565元。
早盘波动区间仅42点，弹性之弱为宣布扩大波幅以来少见。
全球汇市方面，美元周二在亚洲走势坚挺，美元指数 由两周低点79.548回升至79.696。而欧元表现也较强，因欧央行表态不太会出台刺激政策。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2490，上日尾盘为6.2530。
离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2534/40元，无太大变化。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (记者 毕晓雯; 审校 吴云凌)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。