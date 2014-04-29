港股业绩：维达国际首季经营溢利同比跌一成，因生活用纸行业竞争激烈

路透香港4月29日 - 瑞典爱生雅（SCA） 旗下的中国家用纸品生产商--维达国际 周二公布，首季度经营溢利同比下跌10.1%，因行业竞争激烈拖累公司整体销售增长有所缓和。

此外，由于该公司的业务大部分交易以人民币结算，但大部分借贷则以港元及美元计值，故期内人民币走软为公司带来汇兑损失，对净利造成不利影响。

维达国际的声明称，第一季度中国宏观经济仍然面对多种不明朗因素，中国快消费品市场持续疲弱，行业竞争依然激烈，生活用纸行业的营商环境非常艰难，导致公司整体销售增长有所缓和。

截至3月底止首季其经营溢利为1.445亿港元，同比下跌10.1%。但受惠产品组合优化，毛利率较高的非卷类产品的销售占比持续提升，录得毛利率29.1%，与去年全年的29%水平相若。

然而，该公司为进一步扩大市占率和增强产品竞争力，期内加强市场推广及促销力店，令相关费用增多，对期内盈利表现造成压力，经营溢利率仅为8.2%。其去年底的净利润率为8%。

欧洲最大的个人护理公司爱生雅持有维达国际51.4%已发行股本。爱生雅将于4月29日或前后刊发其首季财务业绩，当中将会涵盖维达国际的分部财务资料。

维达国际早盘收低0.35%，报11.26港元，过去一个月跌近1%。（完）

浏览上市公司业绩声明,请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)