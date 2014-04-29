新债招标：三井住友(中国)两年固息债中标利率5.8%，居区间低端--发行快报

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透北京4月29日 - 中国债券信息网周二发布的发行快报显示，三井住友银行（中国）有限公司上午在银行间市场招标发行的10亿元人民币两年期固息金融债，中标利率为5.8%，落近招标区间低端。
三井住友银行(中国)此前公告称，本期债券招标利率区间为5.7%-6.1%。
该期债募集资金将作为其稳定的中长期负债资金来源。发行期限为4月30日至5月5日，缴款日和起息日同为5月5日，主承销商为中国银行 。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本期债券的信用等级为AAA，发行人的主体信用等级AAA，评级展望稳定。
数据显示，三井住友银行（中国）去年实现净利润约4.5亿元；2012年则为6.9亿元。截止去年底，不良贷款率为0.07%。(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网 here三井住友债 (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。