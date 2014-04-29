新债招标：三井住友(中国)两年固息债中标利率5.8%，居区间低端--发行快报

路透北京4月29日 - 中国债券信息网周二发布的发行快报显示，三井住友银行（中国）有限公司上午在银行间市场招标发行的10亿元人民币两年期固息金融债，中标利率为5.8%，落近招标区间低端。

三井住友银行(中国)此前公告称，本期债券招标利率区间为5.7%-6.1%。

该期债募集资金将作为其稳定的中长期负债资金来源。发行期限为4月30日至5月5日，缴款日和起息日同为5月5日，主承销商为中国银行 。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本期债券的信用等级为AAA，发行人的主体信用等级AAA，评级展望稳定。

数据显示，三井住友银行（中国）去年实现净利润约4.5亿元；2012年则为6.9亿元。截止去年底，不良贷款率为0.07%。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here三井住友债 (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)