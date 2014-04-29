中港股业绩：中国远洋首季净亏损18.8亿元人民币，乾散货运输市场疲弱

美股业绩：eBay第二季获利预估不如市场预估，盘后股价下跌2.5%
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
路透香港4月29日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋 周二宣布，今年首季净亏损为18.8亿元人民币，按年略为收窄，因乾散货运输市场需求依然疲弱。
2011-12年连续两亏损的中国远洋，通过出售资产等措拖，去年成功实现扭亏为盈，解除了A股退市危机。
不过，该公司今年首季再现亏损18.8亿元，只较去年同期（调整后）的净亏损19.88亿元略减。
中国远洋表示，首季度集装箱航运业务的货运量同比升7.2%，相关收入增长1.77%至100.13亿元。不过乾散货运输量于首季则同比减少24.81%。码头吞吐量同比升9.2%。 （完）
浏览公司刊载于上交所的声明,请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透4月19日 - eBay周三发布的第二季获利预估不如分析师预期；因在与劲敌亚马逊(Amazon.com)展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)