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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 18:40 BJT

中港股业绩：中国远洋首季净亏损18.8亿元人民币，乾散货运输市场疲弱

路透香港4月29日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋 周二宣布，今年首季净亏损为18.8亿元人民币，按年略为收窄，因乾散货运输市场需求依然疲弱。

2011-12年连续两亏损的中国远洋，通过出售资产等措拖，去年成功实现扭亏为盈，解除了A股退市危机。

不过，该公司今年首季再现亏损18.8亿元，只较去年同期（调整后）的净亏损19.88亿元略减。

中国远洋表示，首季度集装箱航运业务的货运量同比升7.2%，相关收入增长1.77%至100.13亿元。不过乾散货运输量于首季则同比减少24.81%。码头吞吐量同比升9.2%。 （完）

浏览公司刊载于上交所的声明,请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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