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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 13:42 BJT

欧股业绩：诺基亚第一季获利超预期，网路设备主业增长强劲

路透赫尔辛基4月29日 - 诺基亚 公布称，网络设备部门的季度获利较上年同期意外增长。该公司将手机部门出售给微软 后，网络设备部门成为其核心业务。

诺基亚称，网络设备业务第一季营业利润较上年同期增长10%至2.16亿欧元(2.99亿美元)，超出路透调查中的所有分析师预估。分析师预估均值为1.43亿欧元。

诺基亚集团第一季每股盈余(EPS)为0.04欧元，高于市场预估的0.03欧元。

诺基亚周二稍早宣布，网络部门主管苏立(Rajeev Suri)下个月将成为集团下任执行长，并称将向股东返还22.5亿欧元。 (完) (编译 朱晓军；审校 许娜)
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