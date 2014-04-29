《全球汇市》欧元在通胀数据公布前小涨，英镑获支撑

日本央行料将提出强调其通胀将稳定迈向2%目标信念的预测，暗示没有马上扩大刺激的计划，尽管经济成长遭遇一些阻力。

三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，市场可能已反映了日本央行这类立场，日圆或日股或许不会有太大的反应。

“我认为日圆升值的可能性相当小，”Okagawa表示。他指的是市场对日本央行政策会议的反应。他并称，周五公布的美国就业数据可能更为关键。

市场对日本央行立刻宽松货币政策的预期近来已消退，因日本央行总裁黑田东彦维持对通胀的看法，认为日本正稳步迈向2%目标。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3861 1.3849 +0.09 +0.84 1.3745

美元/日圆 102.47 102.48 -0.01 -2.69 105.30

欧元/日圆 142.06 141.92 +0.10 -1.84 144.73

美元/瑞郎 0.8797 0.8801 -0.05 -1.47 0.8928

英镑/美元 1.6813 1.6807 +0.04 +1.55 1.6556

美元/加元 1.1022 1.1027 -0.05 +3.79 1.0620

澳元/美元 0.9238 0.9257 -0.21 +3.65 0.8913

新西兰元/美元 0.8527 0.8535 -0.09 +3.91 0.8206

澳元/日圆 94.680 94.870 -0.20 +0.88 93.850

新西兰元/日圆 87.380 87.470 -0.10 +1.12 86.410

英镑/日圆 172.30 172.24 +0.03 -1.16 174.33

澳元/新西兰元 1.0831 1.0840 -0.08 -0.16 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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