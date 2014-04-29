离岸人民币：德国银行KfW两年期点心债以1.375%询价，为首支法兰克福债

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透香港4月29日 - 在法兰克福力争建立人民币离岸中心之际，市场人士周二指出，德国政府持有的开发银行KfW正在市场就其两年期人民币债券进行询价，指导利率为1.375%。此债券将在法兰克福挂牌，为首支在该地区发行的人民币债券。
尽管近期人民币仍未脱离下跌通道，但基金经理指出，该批债券属于优质的超高等级担保债券，料受到着重风险的央行、主权及长线等投资者欢迎，但一般投资者可能会选择收益率较高的其他债券。
“国有银行、又有担保，这种供给在人民币债券不是太多。”该名人士说。
该债券预计发行10亿元人民币，由联邦政府担保。发行人评级为：穆迪Aaa/标普AAA/惠誉AAA。预计今日稍晚德国交易时间完成定价。
承销商为：Commerzbank AG，德意志银行。债券计划5月12日发行，2016年5月12日到期。
中德两国正就建立人民币清算协议积极进行安排，两国已在3月底签定谅解备忘录，预计第二季底前确定法兰克福清算行，以进一步扩大人民币离岸覆盖。（完） (记者 赵红梅/李珊珊; 审校 张喜良)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。