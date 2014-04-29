离岸人民币：德国银行KfW两年期点心债以1.375%询价，为首支法兰克福债

路透香港4月29日 - 在法兰克福力争建立人民币离岸中心之际，市场人士周二指出，德国政府持有的开发银行KfW正在市场就其两年期人民币债券进行询价，指导利率为1.375%。此债券将在法兰克福挂牌，为首支在该地区发行的人民币债券。

尽管近期人民币仍未脱离下跌通道，但基金经理指出，该批债券属于优质的超高等级担保债券，料受到着重风险的央行、主权及长线等投资者欢迎，但一般投资者可能会选择收益率较高的其他债券。

“国有银行、又有担保，这种供给在人民币债券不是太多。”该名人士说。

该债券预计发行10亿元人民币，由联邦政府担保。发行人评级为：穆迪Aaa/标普AAA/惠誉AAA。预计今日稍晚德国交易时间完成定价。

承销商为：Commerzbank AG，德意志银行。债券计划5月12日发行，2016年5月12日到期。