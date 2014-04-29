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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 14:19 BJT

台湾股市：收高优于区域股市，外资拉高现货以利摩台期结算

路透台北4月29日 - 台湾股市 周二收高，表现强于区域股市。分析师表示，主因今日为摩台期货结算，在外资持续买超台股现货拉抬下，得以结算在相对高点。

加权股价指数收盘涨62.40点，报8,872.11点。成交值 为920.0亿台币，上交易日修正后为984.31亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师指出，台股表现强势，除外资买超挹注外，昨晚苹果 股价强弹，也带动包括鸿海 等苹果概念股走扬。

不过他也提醒，外资自今年2月12日以来的买超金额，已经超过2,000亿台币。这在过去三年纪录中，仅有五次，且平均买超金额为2,050亿台币。在外资于邻近地区买超金额愈来愈小，且国际股市近期纷纷陷入整理下，外资后续买超台股的动能只会愈来愈小。

该分析师认为，台股上档在8,900点的压力不小，时序进入5月，不排除有拉回整理的机会，后续可能回测8,600点附近的半年线支撑。

本地时间14:13，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小跌0.24%。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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