台湾股市：收高优于区域股市，外资拉高现货以利摩台期结算

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透台北4月29日 - 台湾股市 周二收高，表现强于区域股市。分析师表示，主因今日为摩台期货结算，在外资持续买超台股现货拉抬下，得以结算在相对高点。
加权股价指数收盘涨62.40点，报8,872.11点。成交值 为920.0亿台币，上交易日修正后为984.31亿。
兆丰投顾一不愿具名分析师指出，台股表现强势，除外资买超挹注外，昨晚苹果 股价强弹，也带动包括鸿海 等苹果概念股走扬。
不过他也提醒，外资自今年2月12日以来的买超金额，已经超过2,000亿台币。这在过去三年纪录中，仅有五次，且平均买超金额为2,050亿台币。在外资于邻近地区买超金额愈来愈小，且国际股市近期纷纷陷入整理下，外资后续买超台股的动能只会愈来愈小。
该分析师认为，台股上档在8,900点的压力不小，时序进入5月，不排除有拉回整理的机会，后续可能回测8,600点附近的半年线支撑。
本地时间14:13，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小跌0.24%。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。