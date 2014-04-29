台湾股市：收高优于区域股市，外资拉高现货以利摩台期结算

不过他也提醒，外资自今年2月12日以来的买超金额，已经超过2,000亿台币。这在过去三年纪录中，仅有五次，且平均买超金额为2,050亿台币。在外资于邻近地区买超金额愈来愈小，且国际股市近期纷纷陷入整理下，外资后续买超台股的动能只会愈来愈小。