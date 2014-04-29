新债招标：台塑10年期公司债以1.83%定价，低于市场预期

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透台北4月29日 - 台湾最大塑化集团--台塑集团的旗舰企业台塑 周二公布，10年期无担保公司债以1.83%定价，发行量10亿台币；12年期则以1.92%定价，发行量50亿台币。
台塑本次公司债标售结果低于市场预期。路透先前调查，承销商预估10年期公司债得标利率将落在1.85-1.90%区间，12年期则落在1.95-2.00%。
台塑集团为台湾主要公司债发行者；台塑长期发行人评等为"twAA-"。(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。