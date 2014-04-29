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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 13:59 BJT

新债招标：台塑10年期公司债以1.83%定价，低于市场预期

路透台北4月29日 - 台湾最大塑化集团--台塑集团的旗舰企业台塑 周二公布，10年期无担保公司债以1.83%定价，发行量10亿台币；12年期则以1.92%定价，发行量50亿台币。

台塑本次公司债标售结果低于市场预期。路透先前调查，承销商预估10年期公司债得标利率将落在1.85-1.90%区间，12年期则落在1.95-2.00%。

台塑集团为台湾主要公司债发行者；台塑长期发行人评等为"twAA-"。(完)

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