欧股业绩：英飞凌第二季净利同比上升，今年营收料处目标区间高端

路透法兰克福4月29日 - 德国芯片制造企业英飞凌(Infineon) 周二表示，目前预计今年营收和利润率将至少触及目标区间的高端，因其汽车和工业市场领域的客户需求旺盛。

英飞凌公布，第二季净利为1.24亿欧元，稀释后每股盈余(EPS)为0.11欧元，上年同期为0.08欧元。第二季营收为10.51亿欧元，路透调查分析师平均预计该公司第二季营收为10.40亿欧元。

英飞凌此前表示，预计在截至9月30日的本年度营收增长7%-11%，至41.1-42.7亿欧元(合57-59亿美元)，核心营业利润率为11%-14%。

在截至6月底的本会计年度第一季，不包括特殊项目在内的营业利润较上年同期增加一倍多，至1.46亿欧元，优于路透调查中最乐观的预估。(完)