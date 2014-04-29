欧股业绩：英飞凌第二季净利同比上升，今年营收料处目标区间高端

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透法兰克福4月29日 - 德国芯片制造企业英飞凌(Infineon) 周二表示，目前预计今年营收和利润率将至少触及目标区间的高端，因其汽车和工业市场领域的客户需求旺盛。
英飞凌公布，第二季净利为1.24亿欧元，稀释后每股盈余(EPS)为0.11欧元，上年同期为0.08欧元。第二季营收为10.51亿欧元，路透调查分析师平均预计该公司第二季营收为10.40亿欧元。
英飞凌此前表示，预计在截至9月30日的本年度营收增长7%-11%，至41.1-42.7亿欧元(合57-59亿美元)，核心营业利润率为11%-14%。
在截至6月底的本会计年度第一季，不包括特殊项目在内的营业利润较上年同期增加一倍多，至1.46亿欧元，优于路透调查中最乐观的预估。(完)
(编译 于春红; 审校 朱晓军/王冠中)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。