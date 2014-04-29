更新版 1-韩股业绩：LG电子第一季营业利润超预期，第二季电视营收料增

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
LG电视部门获利2,400亿韩元，因面板价格下滑且淡季期间营销需求减少，使得成本下降。上年同期为获利110亿韩元。
“(电视业务)营收预计可在第二季因新产品的推出而增长，”公司声明稿称。
LG移动业务营业亏损90亿韩元，上年同期为获利1,330亿韩元，但智能手机出货量同比成长19%至1,230万部。
LG称移动业务营业亏损，主要是因为国内市场状况趋弱且价格持续下滑。
外界普遍预计，LG将在今年年中左右推出旗舰版G系列智能手机的最新款。LG表示，新产品上市将有助于提升移动电话业务对第二季营收的贡献。(完) (编译 许娜/李婷仪 审校 艾茂林/王翔琼/张若琪)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。