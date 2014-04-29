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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 14:31 BJT

更新版 1-韩股业绩：LG电子第一季营业利润超预期，第二季电视营收料增

LG电视部门获利2,400亿韩元，因面板价格下滑且淡季期间营销需求减少，使得成本下降。上年同期为获利110亿韩元。

“(电视业务)营收预计可在第二季因新产品的推出而增长，”公司声明稿称。

LG移动业务营业亏损90亿韩元，上年同期为获利1,330亿韩元，但智能手机出货量同比成长19%至1,230万部。

LG称移动业务营业亏损，主要是因为国内市场状况趋弱且价格持续下滑。

外界普遍预计，LG将在今年年中左右推出旗舰版G系列智能手机的最新款。LG表示，新产品上市将有助于提升移动电话业务对第二季营收的贡献。(完) (编译 许娜/李婷仪 审校 艾茂林/王翔琼/张若琪)
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