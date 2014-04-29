东欧情势：日本紧跟欧美对俄制裁脚步，禁发23人签证

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透东京4月29日 - 日本政府周二对23人禁发签证，跟随美国和欧盟脚步，宣布因俄罗斯在乌克兰的行动而进一步实施制裁。
对于美欧对俄罗斯以及俄总统普京在乌克兰的盟友的新制裁，俄方已经将其斥为“冷战”战术。
“俄方并吞克里米亚等侵犯乌克兰主权和领土完整的行为仍在持续，日本对此表示严重担忧，”日本外务大臣岸田文雄在声明中称。
日本外务省并未披露23位被列入禁发签证名单者的姓名、职务或国籍。一位外务省官员表示，日本的名单以美欧编制的名单为基础。
美国在周一宣布的新制裁举措，对普京的友人等禁发签证和冻结资产，包括石油巨头Rosneft的老板谢琴(Igor Sechin)。
日本首相安倍晋三于周二离开日本，将在为期10天的欧洲之旅中面临艰巨任务。
他必须掌握平衡的艺术--既要跟着其他G7(七国集团)国家一起声讨俄罗斯，又要保持与俄方的合作关系，因为日本在2011年福岛核电站事故后也需要多元化能源进口渠道。
在俄罗斯3月承认乌克兰克里米亚地区独立后，日本暂时搁置了与俄方就放宽签证要求的谈判，并停止启动一项新投资协议的磋商。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。