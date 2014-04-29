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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 14:18 BJT

韩国汇市：韩元升至近六年高点，受助于经常帐数据向好和出口商买需

路透首尔4月29日 - 韩国韩元 周二升至近六年高点，受助于3月经常帐数据向好，以及出口商的强劲韩元买需。

韩元/美元 国内盘末报1,030.6，较周一收盘价1,035.0上涨0.4%。韩元一度最高升至1,030.5，为2008年8月12日触及1,030.0以来最高。(完)

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