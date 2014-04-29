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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 14:43 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--4月29日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 5,230

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     
    2014/5/1       28              4.00           400
    2014/5/6       28              4.00           160
    2014/5/8       28              4.00           440
    2014/5/13      28              4.00           930
    2014/5/15      28              4.00           950
    2014/5/20      28              4.00         1,000
    2014/5/22      28              4.00           850
    2014/5/27      28              4.00           500
    
                         当月累计： 5,230
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    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 0亿元

     到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
     暂无
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    注：1.2014年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后
自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同
，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。    
    另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次
短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。常备
借贷便利(SLF)则未有新的操作。
    2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
    3.因五一假期，5月1日到期的400亿元28天期正回购，顺延至5月4日到账。(完)

 (整理 边竞；审校 吴芳)
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