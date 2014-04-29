《中国公开市场回购未到期一览表》--4月29日

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 5,230 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014/5/1 28 4.00 400 2014/5/6 28 4.00 160 2014/5/8 28 4.00 440 2014/5/13 28 4.00 930 2014/5/15 28 4.00 950 2014/5/20 28 4.00 1,000 2014/5/22 28 4.00 850 2014/5/27 28 4.00 500 当月累计： 5,230 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2014年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后 自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同 ，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。 另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次 短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。常备 借贷便利(SLF)则未有新的操作。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.因五一假期，5月1日到期的400亿元28天期正回购，顺延至5月4日到账。(完) (整理 边竞；审校 吴芳)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。