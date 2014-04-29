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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 14:19 BJT

韩国股市：跌至一个月最低收位，受外资卖超打压

路透首尔4月29日 - 韩国股市周二小幅下滑，跌至一个月低点，受外资流出打压。

综合股价指数 收低0.2%，报1,964.77点，为3月26日以来最低收位。

外资卖超韩股1,590亿韩元，出脱三星电子 等重量级个股。三星电子下挫2%，该公司今日稍早公布季度获利连续第二季下滑。 (完)
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