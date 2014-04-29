背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
1.以下为中国人民银行2014年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 4/29 500 -- 4.00 4/24 850 -- 4.00 4/22 1,000 -- 4.00 4/17 950 -- 4.00 4/15 790 3.80 -- 4/15 930 -- 4.00 4/10 700 3.80 -- 4/10 440 -- 4.00 4/8 470 3.80 -- 4/8 160 -- 4.00 4/3 500 3.80 -- 4/3 400 -- 4.00 4/1 500 3.80 -- 4/1 220 -- 4.00 注: 浏览央行2014年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。