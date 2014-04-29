澳洲股市：终止七日连升走势，银行类股拖累大盘

上海车展：本田计划明年在中国推出纯电动汽车

路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。