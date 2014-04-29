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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 14:31 BJT

澳洲股市：终止七日连升走势，银行类股拖累大盘

路透悉尼4月29日 - 澳洲股市周二逆转盘初升势，从近六年高点下跌，银行股受创尤为严重，此前有几家投资公司下调重要银行业者的前景。

指标S&P/ASX 200指数 收跌0.9%，或49.5点至5,486.6点，终止此前连续七个交易日升势。该指数稍早一度触及近六年高点5,554.5点，随后跌至盘中低位5,469.3点。(完)
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