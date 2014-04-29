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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 14:47 BJT

《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月29日

路透上海4月29日 - 中国银行间市场本周资金面趋紧，央行公开市场正回购随即减力，并转为净投放以稳
定月末及五一小长假前的资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货
币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。
    
    市场人士指出，尽管近期出台了定向降准的举措，但总规模偏小，未来一段时间货币政策微调还将倚重公
开市场，抚平货币市场利率的波动、将资金面维持在合适水位仍是其主要目标。
    
    他们并认为，进入5月后资金面有望转暖，若重归宽松，央行回笼可能适度加力回归常态。   
                          
    以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -4,830
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/26-5/4       --     1,410       --         500      --       --          +910
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/19-4/25      --     1,830       --       1,850      --       --           -20
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/12-4/18      --     2,260       --       2,670      --       --          -410
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/4/5-4/11       --     2,320       --       1,770      --       --          +550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/29-4/4       --     1,000       --       1,620      --       --          -620    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/22-3/28      --      --         --         980      --       --          -980    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/15-3/21      --       780       --       1,260      --       --          -480    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/8-3/14       --     1,600       --       2,000      --       --          -400    
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/3/1-3/7       --      1,080       --       1,780      --       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/22-2/28     --       --         --       1,600      --       --        -1,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/15-2/21     --       --         --       1,080      --       --        -1,080
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/2/9-2/14      --       --         --        --        --    4,500        -4,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/31-2/8      --       --         --        --        --       --          --
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/27-1/30     --       --         --        --      1,500     750          +750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/18-1/26     --       --         --        --      3,750      --        +3,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/11-1/17     --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/4-1/10      --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/1-1/3       --       --         --        --        --       --           0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     3.因春节假期调休，相邻各周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。
     3.因五一假期调休，相邻两周统计时间段调整为4/26-5/4、5/5-5/9。(完)

 (整理 边竞；审校 吴芳)
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