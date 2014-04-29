欧股业绩：BP季度获利小幅高于预估，半年内二度上调股息

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透伦敦4月29日 - BP 季度获利小幅高于预期，该公司还上调了股息，为六个月里第二次，兑现了今年稍早的承诺。当时BP表示将侧重向股东回馈更多的现金。
BP周二公布根据重置成本计算的获利为32亿美元，低于上年同期的42亿美元，但略高于分析师预期的31亿美元。
BP还表示，季度股息将上调到每股9.75美分，比上年同期高8.3%。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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