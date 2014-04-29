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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 14:39 BJT

欧股业绩：BP季度获利小幅高于预估，半年内二度上调股息

路透伦敦4月29日 - BP 季度获利小幅高于预期，该公司还上调了股息，为六个月里第二次，兑现了今年稍早的承诺。当时BP表示将侧重向股东回馈更多的现金。

BP周二公布根据重置成本计算的获利为32亿美元，低于上年同期的42亿美元，但略高于分析师预期的31亿美元。

BP还表示，季度股息将上调到每股9.75美分，比上年同期高8.3%。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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