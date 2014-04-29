国际油市：布兰特原油守在108美元之上，关注利比亚消息和美国库存数据

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
法国兴业银行亚洲商品研究主管Mark Keenan表示，投资人仍对利比亚产量持审慎态度，尽管有消息称Zueitina港口重启。
“市场已对此做出回应，但除非我们见到油轮真的在装货，而不是只是准备接受油轮装货，仍将有审慎的道理，并让布兰特油价有溢价风险，”他并表示。
乌克兰地缘政治风险亦支撑油价，不过分析师不认为对俄罗斯的制裁会对能源供应造成直接冲击。
美国周一对俄罗斯企业和政府官员祭出新的制裁，但金融市场大都反应冷淡。
花旗银行分析师在研究报告中表示，紧张情势升高可能在第三季强化布兰特油价的价差。
在美国方面，投资人预期库欣原油库存将进一步减少。
布兰特原油较美国原油价差CL-LCO1=R周二收窄近2美元至每桶7.28美元。
路透初步调查六名分析师的预估显示，上周美国商业原油库存料增加190万桶。前一周原油库存触及3.977亿桶，为逾30年前开始统计数据以来最高。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/戴素萍 审校 石冠兰/张若琪)
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