国际油市：布兰特原油守在108美元之上，关注利比亚消息和美国库存数据

法国兴业银行亚洲商品研究主管Mark Keenan表示，投资人仍对利比亚产量持审慎态度，尽管有消息称Zueitina港口重启。

“市场已对此做出回应，但除非我们见到油轮真的在装货，而不是只是准备接受油轮装货，仍将有审慎的道理，并让布兰特油价有溢价风险，”他并表示。