中国股市：沪综指收涨结束四连跌，受银行板块护盘反弹带动

路透北京4月29日 - 中国股市沪综指周二收涨结束此前四连跌，但成交量依然低迷。分析师表示，今日银行股获护盘对大盘止跌起到了关键作用，但未来能否持续反弹仍需量能的配合。

沪综指收报2,020.341点，涨16.854点或0.84%，上证A股今日成交额567亿元人民币，上日为684亿元。

“连续下跌之后，股指接近支撑位1,950-2,000点，日线技术指标明显超卖，因此下探之后反弹一触即发。”国信证券资深策略分析师闫莉称。

她并表示，银行股是沪指1,974点反弹以来的主要多头力量，目前估值仍低且技术上走出底部形态，走势明显好于大盘。

上证银行股指数 今日收升0.56%；中信银行 收升0.82%。

信达证券策略分析师王小军表示，IPO重启前后对市场影响还是较大，之前冲击投资者心理，之后则加大资金压力。

中国证券报周二引述权威人士称，考虑到多重因素，预计未来一段时间内中国证监会发审会可能将保持最多每周四至五家的审核节奏，发行节奏或不会像市场想象得那样快。