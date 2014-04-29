英国经济：央行总裁卡尼称迹象显示复苏范围开始扩大

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
“所有迹象都显示复苏层面正开始扩大，我认为我们当前态度是审慎乐观的。”卡尼说。
“我们都希望复苏能维持住，初步迹象与此相符。但我们需看到每个领域和薪资当前水准有实质增长。”(完) (编译 蔡美珍/张若琪 审校 艾茂林/于春红)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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