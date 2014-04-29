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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 15:12 BJT

英国经济：央行总裁卡尼称迹象显示复苏范围开始扩大

“所有迹象都显示复苏层面正开始扩大，我认为我们当前态度是审慎乐观的。”卡尼说。

“我们都希望复苏能维持住，初步迹象与此相符。但我们需看到每个领域和薪资当前水准有实质增长。”(完) (编译 蔡美珍/张若琪 审校 艾茂林/于春红)
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