全球金市：现货金跌落1,300美元，强劲美国数据抵消乌克兰影响

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
香港的永丰金融集团在一份报告中称，“焦点在美联储声明和未来行动方针。周五的美国就业数据可能更为重要，因市场预计美国就业市场在冬季放缓之后会继续改善。”
“两项数据都会对金价构成负面影响。我们预计数据发布前市场将下滑，”报告称。
经济强劲可能意味着对黄金的避险需求会放缓，以及美联储可能加快收紧货币政策的速度。
全美不动产协会(NAR)周一公布，美国3月成屋待完成销售指数较上月增长3.4%，至97.4，预估为增长1.0%。这表明美国经济复苏势头良好。
与此同时，西方和俄罗斯之间围绕乌克兰局势的紧张态势不减。周一美国宣布了对俄罗斯的新制裁措施。
实货市场上，数据显示中国3月通过香港进口的黄金跌至四个月低点，因人民币汇率走弱和国内价格低于国际指标金价不利银行进口黄金。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1292.8 -2.8 -0.22
现货银 19.45 -0.11 -0.56
现货铂金 1410.2 -6.8 -0.48
现货钯金 792.55 -5.65 -0.71
COMEX期金 1293.1 -5.9 -0.45
COMEX期银 19.485 -0.103 -0.53
汇率
欧元/美元 1.3866
美元指数 79.636
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/王洋; 审校 蔡美珍/王翔琼/张若琪)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债