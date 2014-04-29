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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 15:22 BJT

全球金市：现货金跌落1,300美元，强劲美国数据抵消乌克兰影响

香港的永丰金融集团在一份报告中称，“焦点在美联储声明和未来行动方针。周五的美国就业数据可能更为重要，因市场预计美国就业市场在冬季放缓之后会继续改善。”

“两项数据都会对金价构成负面影响。我们预计数据发布前市场将下滑，”报告称。

经济强劲可能意味着对黄金的避险需求会放缓，以及美联储可能加快收紧货币政策的速度。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国3月成屋待完成销售指数较上月增长3.4%，至97.4，预估为增长1.0%。这表明美国经济复苏势头良好。

与此同时，西方和俄罗斯之间围绕乌克兰局势的紧张态势不减。周一美国宣布了对俄罗斯的新制裁措施。

实货市场上，数据显示中国3月通过香港进口的黄金跌至四个月低点，因人民币汇率走弱和国内价格低于国际指标金价不利银行进口黄金。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1292.8 -2.8 -0.22

现货银 19.45 -0.11 -0.56

现货铂金 1410.2 -6.8 -0.48

现货钯金 792.55 -5.65 -0.71

COMEX期金 1293.1 -5.9 -0.45

COMEX期银 19.485 -0.103 -0.53

汇率

欧元/美元 1.3866

美元指数 79.636

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/王洋; 审校 蔡美珍/王翔琼/张若琪)
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