新债招标: 台湾鸿海三年无担债以1.17%定价--承销商

路透台北4月29日 - 据承销商提供资料显示，全球最大消费电子产品代工厂--鸿海 103-2期公司债，三年券以1.17%定价，五、七、10年券则各以1.37%、1.70%以及1.95%定价。

本次鸿海三年券将发行28.5亿台币，五、七、10年券则各发行16、33.5以及42亿台币，总计发行120亿台币。

鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。(完)