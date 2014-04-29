新债招标: 台湾鸿海三年无担债以1.17%定价--承销商

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透台北4月29日 - 据承销商提供资料显示，全球最大消费电子产品代工厂--鸿海 103-2期公司债，三年券以1.17%定价，五、七、10年券则各以1.37%、1.70%以及1.95%定价。
本次鸿海三年券将发行28.5亿台币，五、七、10年券则各发行16、33.5以及42亿台币，总计发行120亿台币。
鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。(完)
参看鸿海相关新闻，请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。