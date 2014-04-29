《路透晚报》--4月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：今年将加快推进利率市场化，建立存款保险制度

中国人民银行称，今年将加快推进利率市场化，完善人民币汇率市场化形成机制。同时，建立存款保险制度,完善市场化的金融机构退出机制，建立维护金融稳定的长效机制。

--中国经济：打破行政区划壁垒建设长江经济带，将实施一批重大工程--总理

中国国务院总理李克强周一称，将通过改革开放和实施一批重大工程建设长江经济带，要打破行政区划壁垒，促进产业有序转移衔接、优化升级和新型城镇集聚发展。要增强长江运能，以沿江重要港口为节点和枢纽，统筹推进水运、铁路、公路、航空、油气管网集疏运体系建设。

--中国贸易：下行压力较大，需及时研究出台支持外贸政策--副总理

中国国务院副总理汪洋表示，今年进出口形势较为复杂严峻，对外贸易下行压力较大，需及时研究出台支持外贸发展的政策措施。

--中国房地产：广西南宁限购松动，北部湾经济区居民获准在南宁购房--新华

在房地产市场放缓以及决策层强调“分城施策”之下，市场对部分城市放松房地产调控政策的预期日渐升温。新华网周二报导，广西省南宁市房管局发文称，广西北部湾经济区居民家庭获准在南宁市购房，这将是近期首例官方正式松绑限购政策。

--中国经济：IMF上调今明两年增速预期，认为经济将放缓至更可持续水平

国际货币基金组织(IMF)最新报告预期，今明两年中国经济增速将分别达到7.5%和7.3%，较去年10月前次报告的预期均上升0.3个百分点；整体通胀率均为平均3%。

--路透调查：台湾第一季GDP增速料略升至3.0%，创五季新高

台湾将于周三公布今年第一季经济成长率。路透调查中值显示，首季国内生产总值(GDP)年增率料为3.0%，较前季的2.95%微升，并创下五个季度以来的高位。路透访谈的15家金融机构预估区间介于2.40-3.40%。

【固定收益】

--《分析》中国央行转向净投放缓解月末紧势，微刺激当道政策难大动

中国银行间市场本周资金面趋紧，央行公开市场正回购随即减力，并转为净投放以稳定月末及五一小长假前的资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。

--中国新债：国开行下周一起发80亿元一年债，部分首度通过银行柜台分销

中国国家开发银行周二公告称，将于下周一（5月5日）在银行间债券市场招标发行不超60亿元人民币固息金融债，期限一年；此外，还将追加发行不超过20亿元，首度用于商业银行柜台分销。中国工商银行为该期商业银行柜台人民币金融债券承办银行。

--中港个股：工行首家开售国开债，客户所购债券可办理质押贷款

全球资产最大的银行--中国工商银行周二表示，将于5月6日至8日面向个人和非金融机构客户发行国家开发银行债券，成为首家面向社会大众销售国开债的商业银行。此次销售的国开债为一年期固定利率债券，票面利率为4.5%，信用风险低，投资交易起点及最小递增单位均为100元人民币，在交易时间内可随时交易，比一般的理财产品流动性更强，而且较储蓄存款收益更高。

--新债招标：中国国开新债定位均低，投放后机构更认可当前配置时机

中国国家开发银行周二招标的“福娃”增发债(五债同发)收益率均低于预期，五年以上的中长端表现更明显一些。市场人士表示，本周公开市场操作重归净投放扶助，稳健基调中略有偏松，触发传统投资户进一步认可当前配置时机，交易力量也受到鼓舞，是次新债机构需求偏好，结果低于二级水平。

--中国货币市场：资金面趋缓七天回购利率涨幅缩窄，正回购减量抚慰情绪

中国央行周二公开市场正回购操作明显减量，令银行间市场此前转紧的资金面有所缓和，供给改善致回购利率涨势放缓。五一长假前仅余两个交易日，市场流动性料难再现大的波动。

--中国债市动态：利率债收益率走低，受央行净投放及国开一级新债提振

中国银行间市场周二早盘利率债收益率走低，个别长端品种跌近5-7bp(基点)。市场人士表示，月末央行正回购操作缩量，公开市场料实现近千亿净投放，资金面趋缓，现券交投心态逐步趋稳，且今日一级市场国开新债招标结果显示需求亦向好，推动二级利率债成交趋暖。

--中国债市：*ST超日2013年继续亏损逾14亿，股票和债券可能终止上市

陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司周二公告称，因公司连续亏损三年，按照深交所相关规定，11超日债可能终止上市。此外公司股票亦可能暂停上市和终止上市。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘于窄幅区间内蠕动，交易员进入休假状态盘面清淡

人民币兑美元即期汇率周二早盘走升，但盘面清淡，结售汇显均衡。中间价则连续第五天上行仍踞两周高位，但未给盘面带来影响。交易员们也表示，五一假期前汇价难有大变化。

--离岸人民币：德国银行KfW两年期点心债以1.375%询价，为首支法兰克福债

在法兰克福力争建立人民币离岸中心之际，市场人士周二指出，德国政府持有的开发银行KfW正在市场就其两年期人民币债券进行询价，指导利率为1.375%。此债券将在法兰克福挂牌，为首支在该地区发行的人民币债券。

【金融/证券】

--中国股市：沪综指收涨结束四连跌，受银行板块护盘反弹带动

中国股市沪综指周二收涨结束此前四连跌，但成交量依然低迷。分析师表示，今日银行股获护盘对大盘止跌起到了关键作用，但未来能否持续反弹仍需量能的配合。沪综指收报2,020.341点，涨16.854点或0.84%。

--中国证券：发审会短期内料保持每周四至五家的IPO审核节奏--报载

中国新股扩容担忧令A股市场尽显疲态，具官方背景的中国证券报周二再次刊文纾缓市场紧张情绪。该报导引述权威人士称，考虑到多重因素，预计未来一段时间内中国证监会发审会可能将保持最多每周四至五家的审核节奏，发行节奏或不会像市场想象得那样快。

--《焦点》中国商业地产资产证券化且行且试，发展仍面临阻力

日前中信证券和海印股份两单商业地产资产证券化产品相继面世，令中国商业地产资产证券化业务又向前迈进了一步；但在基础资产质量还得不到保证及流动性较差等因素制约下，其发展未来仍面临一定的阻力。

--中国基金：QFII A股基金3月平均业绩跌2.36%，优于国内同业--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周二发布月度报告称，今年3月整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩下跌2.36%，跌幅小于中国国内股票型基金。前三个月累计跌8.15%，表现仍逊于国内股票型基金。

--《独家新闻》中石化放缓石化项目，外有美国竞争内遇环保顾虑

由于来自美国的行业竞争日趋激烈，外加国内民众出于环保顾虑越来越反对兴建油气工厂，中国最大的炼油商中石化正在缩减数以十亿美元计的石化项目投资。

--美国个股：阿里巴巴和云峰基金投12.2亿美元予优酷土豆,获18.5%股权

中国领先视频网站--优酷土豆周一宣布，其获得阿里巴巴集团和云峰基金的战略投资，双方共向优酷土豆投资12.2亿美元购入后者普通股，阿里巴巴和云峰将分别获得优酷土豆16.5%和2%股权。

--中港股业绩：平保首季净利同比增46%至108亿元人民币，资产减值损失大幅增长

中国第二大保险商--平安保险周一晚间公布，今年首季净利同比增长46.2%，因银行与保险业务两头稳健增长。公司首季实现净利108.09亿元人民币，去年同期则为73.93亿元；每股盈利1.37元。

--中股业绩：万科首季净利同比降5.2%至15.3亿元，料全年保持稳健增长