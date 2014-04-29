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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 15:19 BJT

企业并购：苹果手机芯片供应商Cirrus Logic收购三星供应商Wolfson

路透伦敦4月29日 - 美国手机芯片制造商Cirrus Logic Inc 及英国芯片制造商Wolfson Microelectronics 周二表示，前者同意以2.91亿英镑(4.89亿美元)收购后者，以强化无线射频部门。

在一份联合声明中，两家公司称每股2.35英镑的出价较Wolfson周一收盘价溢价75%。Cirrus Logic为苹果 供应商之一。

Wolfson专精于音频信号技术，近期高通 在第四代移动通讯(4G)的主导地位使其受创，导致其在2014年第四季转为亏损。

Wolfson是三星电子 Galaxy S4的3G版本芯片供应商，但其芯片并未打入热销的4G手机。Wolfson周二公布第一季业绩显示基本营业亏损450万美元。

“Wolfson在音频技术创新上战果辉煌，拥有广泛的音频产品，以及一流的客户名单，”Cirrus执行长Jason Rhode表示。“身为音频讯号处理元件的领导厂商，这次收购将强化Cirrus Logic核心技术。”(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
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