企业并购：苹果手机芯片供应商Cirrus Logic收购三星供应商Wolfson

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透伦敦4月29日 - 美国手机芯片制造商Cirrus Logic Inc 及英国芯片制造商Wolfson Microelectronics 周二表示，前者同意以2.91亿英镑(4.89亿美元)收购后者，以强化无线射频部门。
在一份联合声明中，两家公司称每股2.35英镑的出价较Wolfson周一收盘价溢价75%。Cirrus Logic为苹果 供应商之一。
Wolfson专精于音频信号技术，近期高通 在第四代移动通讯(4G)的主导地位使其受创，导致其在2014年第四季转为亏损。
Wolfson是三星电子 Galaxy S4的3G版本芯片供应商，但其芯片并未打入热销的4G手机。Wolfson周二公布第一季业绩显示基本营业亏损450万美元。
“Wolfson在音频技术创新上战果辉煌，拥有广泛的音频产品，以及一流的客户名单，”Cirrus执行长Jason Rhode表示。“身为音频讯号处理元件的领导厂商，这次收购将强化Cirrus Logic核心技术。”(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债