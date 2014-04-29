中港股业绩：工行首季净利同比升6.63%符预期，拟购土耳其Tekstilbank控权

路透香港4月29日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行 周二公布，今年首季净利按年增长6.63%，基本符合市场预期。

此外，工行并宣布已签署协议拟，向GSD Holding 收购土耳其银行TEKSTILBANK的75.5%股权，代价约3.16亿美元，交易并将触发工行向TEKSTILBANK提出强制收购要约。

工行的公告显示，今年1-3月净利为733.02亿元人民币，去年同期为687.43亿元，其上半年盈利与路透此前访查分析师综合预测的715.2亿元基本相符。

截至3月末不良贷款余额比上年末增加68.61亿元至1,005.5亿元，不良贷款比率为0.97%，比去年末0.94%上升。3月底工行的核心一级资本充足率为10.88%，资本充足率为13.22%。（完）

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