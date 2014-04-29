中港股业绩：工行首季净利同比升6.63%符预期，拟购土耳其Tekstilbank控权

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透香港4月29日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行 周二公布，今年首季净利按年增长6.63%，基本符合市场预期。
此外，工行并宣布已签署协议拟，向GSD Holding 收购土耳其银行TEKSTILBANK的75.5%股权，代价约3.16亿美元，交易并将触发工行向TEKSTILBANK提出强制收购要约。
工行的公告显示，今年1-3月净利为733.02亿元人民币，去年同期为687.43亿元，其上半年盈利与路透此前访查分析师综合预测的715.2亿元基本相符。
截至3月末不良贷款余额比上年末增加68.61亿元至1,005.5亿元，不良贷款比率为0.97%，比去年末0.94%上升。3月底工行的核心一级资本充足率为10.88%，资本充足率为13.22%。（完）
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路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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