《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月28日-30日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：打破行政区划壁垒建设长江经济带，将实施一批重大工程--总理

中国国务院总理李克强周一称，将通过改革开放和实施一批重大工程建设长江经济带，要打破行政区划壁垒，促进产业有序转移衔接、优化升级和新型城镇集聚发展。

--中国央行：今年将加快推进利率市场化，建立存款保险制度

虽然目前业界对中国是否应该于两年内放开存款利率上限仍有争议，中国央行却再度明确表示，今年将加快推进利率市场化，建立存款保险制度。

--中国金融：信用违约风险加大，金融体系内生性问题增多--银监会

中国银监会周二召开一季度经济金融形势分析会指出，中国部分企业运行困难加剧、资金链趋紧，信用违约风险加大，金融体系内生性问题也在增多，银行业金融机构需要重点加强不良贷款、融资平台、房地产、非标债权业务、流动性和市场风险等方面的风险管理。

--中国贸易：下行压力较大，需及时研究出台支持外贸政策--副总理

中国国务院副总理汪洋表示，今年进出口形势较为复杂严峻，对外贸易下行压力较大，需及时研究出台支持外贸发展的政策措施。

--中国外汇：深化跨国公司外汇资金改革试点，进一步简政放权--外管局

中国国家外汇管理局近日发布通知称，深化跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点，以切实服务实体经济，进一步简政放权，探索可复制、可推广的资本项目可兑换体制和机制，同时便于综合监管加强风险防控。

--中国房地产：今年保障房计划新开工超700万套，基本建成480万套--住建部

中国住房和城乡建设部表示，今年全国城镇保障性安居工程计划新开工700万套以上，其中各类棚户区470万套以上；计划基本建成480万套。

--中国房地产：广西南宁限购松动，北部湾经济区居民获准在南宁购房--新华

在房地产市场放缓以及决策层强调“分城施策”之下，市场对部分城市放松房地产调控政策的预期日渐升温。新华网周二报导，广西省南宁市房管局发文称，广西北部湾经济区居民家庭获准在南宁市购房，这将是近期首例官方正式松绑限购政策。

--中国经济：IMF上调今明两年增速预期，认为经济将放缓至更可持续水平

国际货币基金组织(IMF)最新报告预期，今明两年中国经济增速将分别达到7.5%和7.3%，较去年10月前次报告的预期均上升0.3个百分点；整体通胀率均为平均3%。

--中国经济：二季度料增约7.4%，房地产市场出现调整风险--国家信息中心

中国国家信息中心周一发布报告预计，中国经济运行下行压力明显，房地产市场出现调整风险，预计二季度经济料延续稳中趋降的走势，增长7.4%左右。居民消费价格指数（CPI）上涨2.3%左右。

--中国经济：今年经济预计增长约7.4%，建议下调增速区间下限--社科院

中国证券报周三援引中国社会科学院报告预计，今年中国经济增速在7.4%左右，较上年稳中略降。社科院并建议今年的经济增长宏观调控合理区间下限从2013年的7.5%下移至7.0%左右。

--路透调查：中国4月官方制造业PMI料续升至50.5，微刺激助经济企稳

路透综合12位分析机构预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微升至50.5，为连续第二个月小幅回升，预示经济在微刺激措施下呈现出止跌企稳迹象。

--中国数据：1-3月工业企业利润同比增10.1%，受基数影响及电子行业拉动

中国国家统计局周日公布，1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额12,942.4亿元人民币，同比增长10.1%；增速比1-2月份提高0.7个百分点，主因基数较低及电子行业拉动。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《分析》中国融资矿套上“紧箍咒”，倒逼产能过剩行业风险升级

中国银监会对融资矿展开调研的一纸公文，让融资矿由此套上“紧箍咒”，当前周期性行业正经历结构调整的大阵痛，此举无疑将倒逼资金链本已紧绷的钢铁、能源化工等产能过剩行业的风险进一步升级。

--中港证券：沪港通交易规则征求意见，厘清额度计算等细节

中国上海证交所微博周二公布沪港通交易规则的征求意见稿，对于市场关心的沪港通交易细节及相关额度计算等细节进行厘清，例如沪股通和港股通均禁止融资融券、“裸卖空”、暗盘交易等。港交所同日称，沪港通以封闭式交易，人民币境外换汇全程回流，并实现风险全面监控，不会向对方市场传递风险。而交易以本地原则为本，主场规则优先。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比大降，创17个月新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比明显下降，创下17个月来新低。中国宏观经济减速令人犹豫不定，而近期A股新股扩容担忧更是令流动性预期吃紧，不少基金经理暂时降低股票持仓，静待各种利空因素更加明朗一些。

--中国保险：保险机构投资资产需按风险进行五级分类--保监会

中国保监会周二表示，将按照风险程度对保险机构投资资产划分为不同级别，评估保险机构资产质量。征求意见稿指出，新方法将保险机构投资资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良资产。

--中港个股：工行首家开售国开债，客户所购债券可办理质押贷款

全球资产最大的银行--中国工商银行周二表示，将于5月6日至8日面向个人和非金融机构客户发行国家开发银行债券，成为首家面向社会大众销售国开债的商业银行。此次销售的国开债为一年期固定利率债券，票面利率为4.5%，信用风险低，投资交易起点及最小递增单位均为100元人民币，在交易时间内可随时交易，比一般的理财产品流动性更强，而且较储蓄存款收益更高。

--中国证券：发审会短期内料保持每周四至五家的IPO审核节奏--报载

中国新股扩容担忧令A股市场尽显疲态，具官方背景的中国证券报周二再次刊文纾缓市场紧张情绪。该报导引述权威人士称，考虑到多重因素，预计未来一段时间内中国证监会发审会可能将保持最多每周四至五家的审核节奏，发行节奏或不会像市场想象得那样快。

--中国证券：上市公司去年净利同比增逾一成，稳增长措施显效果--报载

据上海证券报周三报导，去年三季度中国一系列稳增长措施的“刺激”，让A股上市公司去年整体业绩较2012年明显改善，全年增幅一成以上；且剔除金融板块和“两桶油”后的净利润增幅依然能保持上述水平，较2012年（剔除后）下滑近一成有了明显改观。

--《焦点》中国商业地产资产证券化且行且试，发展仍面临阻力

日前中信证券和海印股份两单商业地产资产证券化产品相继面世，令中国商业地产资产证券化业务又向前迈进了一步；但在基础资产质量还得不到保证及流动性较差等因素制约下，其发展未来仍面临一定的阻力。

--中国债市：尝试做市运作数年后迎制度规范，央行发文征询意见--消息

多位消息人士周三透露，中国人民银行金融市场司日前就“银行间债市尝试做市业务规程”，向部分中外资银行以及券商征询意见，这表明央行着手对尝试做市进行制度规范。

--全球金融：新加坡取代伦敦成为全球第二大离岸人民币结算中心

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周一表示，继全球最大银行--中国工商银行去年在新加坡开始提供人民币清算行服务以来，新加坡已超越伦敦，成为全球第二大离岸人民币结算中心，仅次于香港。

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--中国个股：浦发银行拟发行优先股募资至多300亿元，强制转股条款明确

继广汇能源后，中国首个银行股发行优先股的案例出现。中国上海浦东发展银行股份有限公司周二稍晚公告称，拟发行不超过3亿优先股，募集资金总额不超过300亿元人民币。另外，浦发银行还对优先股强制转股条款进行了说明。

--中国钢铁：中钢协预计今年粗钢产量增3%，融资难题成行业最严峻考验

中国钢铁工业协会副会长张长富周一称，由于开工增加，微刺激措施中投资等的带动作用，二季度钢铁业盈利状况会好于一季度，但难以大幅提高。预计今年中国粗钢产量仍会保持3%左右的小幅增长，而融资难题成为行业最严峻的考验。

--《独家新闻》中石化放缓石化项目，外有美国竞争内遇环保顾虑

由于来自美国的行业竞争日趋激烈，外加国内民众出于环保顾虑越来越反对兴建油气工厂，中国最大的炼油商中石化正在缩减数以十亿美元计的石化项目投资。

--中港个股：工行首季净利同比升6.63%，拟购土耳其Tekstilbank控权

以资产计全球最大的银行--中国工商银行周二公布，今年首季净利按年增长6.63%，基本符合市场预期。此外，工行并宣布已签署协议拟，向GSD Holding收购土耳其银行TEKSTILBANK的75.5%股权，代价约3.16亿美元，交易并将触发工行向TEKSTILBANK提出强制收购要约。

--中港股业绩：平保首季净利同比增46%至108亿元人民币，资产减值损失大幅增长

中国第二大保险商--平安保险周一晚间公布，今年首季净利同比增长46.2%，因银行与保险业务两头稳健增长。公司首季实现净利108.09亿元人民币，去年同期则为73.93亿元；每股盈利1.37元。

--中股业绩：万科首季净利同比降5.2%至15.3亿元，料全年保持稳健增长

中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司周二公布，今年一季度实现净利润15.3亿元人民币，同比下降5.2%；实现营业收入95亿元，同比跌幅达32.2%。

--美国个股：阿里巴巴和云峰基金投12.2亿美元予优酷土豆,获18.5%股权