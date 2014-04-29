欧洲个股：诺基亚对收购持开放态度，但并不着急--侯任执行长苏立

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透赫尔辛基4月29日 - 诺基亚 即将上任的执行长苏立(Rajeev Suri)周二表示，该公司有钱收购竞争对手，但并不一定需要它们，他认为在专利授权交易方面公司有很好的发展潜力。
诺基亚将旗下手机部门以56亿欧元出售给微软 后，目前手里资金充裕。
当被问及收购议题时，苏立在电话专访中告诉路透称，有可能收购小型企业。
“就较大型竞争对手来说，如果收购有意义的话，当然我会向董事会推荐，但必须是有意义，收购需要深思熟虑，”苏立称。
“我们对收购机会持开放态度，但不必着急。”
苏立还称，诺基亚将把知识产权和技术授权搭售，并以这种形式实现增长。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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