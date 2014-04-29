欧洲个股：诺基亚对收购持开放态度，但并不着急--侯任执行长苏立

路透赫尔辛基4月29日 - 诺基亚 即将上任的执行长苏立(Rajeev Suri)周二表示，该公司有钱收购竞争对手，但并不一定需要它们，他认为在专利授权交易方面公司有很好的发展潜力。

诺基亚将旗下手机部门以56亿欧元出售给微软 后，目前手里资金充裕。

当被问及收购议题时，苏立在电话专访中告诉路透称，有可能收购小型企业。

“就较大型竞争对手来说，如果收购有意义的话，当然我会向董事会推荐，但必须是有意义，收购需要深思熟虑，”苏立称。

“我们对收购机会持开放态度，但不必着急。”

苏立还称，诺基亚将把知识产权和技术授权搭售，并以这种形式实现增长。(完)