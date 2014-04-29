路透基点：仁恒置地为4亿坡元债券定价，获今年规模最大超额认购--TRLPC

路透4月29日 - 汤森路透旗下基点报导，中国地产开发商仁恒置地集团周一在新加坡贷款市场取得辉煌胜利，集团的三年期债券吸引到逾50亿坡元（39.8亿美元）的超额认购，为今年迄今规模最大的认购。

这笔4亿坡元的债券在昨天定价，平价发行，收益率为6.2%，贷款利率为较坡元互换利率加码515个基点。

有超过110个账户参与申购，反映出私人银行的巨大需求，他们可以得到50分的返点，但即便有如此优惠的吸引，该案的核心需求也是极其强劲的。

私人银行独领风骚，认购了该案77%的份额；中长期投资账户也买入不少份额。其它分类来看，基金购入19%，银行购入4%。新加坡投资者买入99%的份额，欧洲投资者购入剩余的份额。

银行业者此前已经预计到该贷款案将获得强劲需求，因为仁恒置地是在新加坡上市的一家知名企业，但如此大规模的超额认购，依然让一些银行大为震惊。

“该贷款的定价极其之高，我希望投资者能真的明白他们买入的是什么。”一位银团人士说道。

该贷款在周一早盘开放认购时，最终收益率比初始指导价约6.5%压低了30个基点，尽管如此，这依然比仁恒置地近期发行的人民币计价2016年到期债券的收益率4.375%高出40个基点。

星展银行、汇丰控股和渣打银行是该债券的联合簿记人，该案在5月8日结算。

穆迪和标准普尔分别给予债券Ba3/BB-的评级，相似于对担保母公司的评级。发行方在中国以外地区注册的子公司也将给该债券提供担保，一些附属担保方也以股权质押。

所筹资金将用来为2010年的一笔循环信贷、2011年的一笔信贷以及股东贷款提供再融资。

此外，仁恒置地上周还推出了4亿美元的三年期贷款。四家牵头行兼簿记行是星展银行、恒生银行、汇丰控股和渣打银行。

这笔贷款通过Yanlord Land (Hong Kong) Co Ltd借入，分为1.3亿美元循环信贷和2.7亿美元分期贷款。仁恒置地集团提供担保。

利率为Libor或Hibor加码370个基点。融资可以美元或港元提供。银行可以选择按比例提供贷款，或者只提供定期贷款。

承贷4,000万美元的银行可获牵头行头衔，承贷3,000-3,900万美元的银行可获主办行头衔，承贷2,000-2,900万美元可获安排行头衔。

按比例提供的话，混合平均年限为2.88年。牵头行的综合收益为450个基点，230个基点的费用；主办行综合收益为440个基点，200个基点的费用；安排行综合收益为430个基点，173个基点的费用。

承贷定期贷款，牵头行的综合收益为445个基点，212个基点的费用；主办行的综合收益为435个基点，183个基点的费用；安排行综合收益为425个基点，155个基点的费用。定期贷款的平均年限为2.82年。

银行回复截止日期是5月23日。

借款方在7月有一笔1.50亿美元俱乐部贷款到期，利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点。这笔贷款当中有约1,000万美元的部分在2013年2月以原案价码的约98%出售。

根据汤森路透基点数据，仁恒置地在2015年5月也有一笔1.20亿美元的俱乐部贷款到期。

仁恒置地集团项目遍及上海、南京、成都、天津、珠海、苏州、贵阳等地，主要开发高端住宅。（完）