国际能源：Gazprom称西方扩大对俄制裁会冲击公司业务和股价

路透莫斯科4月29日 - 俄罗斯大型天然气生产商Gazprom 周二表示，西方扩大对俄罗斯的制裁，将会对公司业务和股价产生负面影响。

Gazprom和其管理层到目前为止，尚未因俄罗斯干预乌克兰事宜而被美国或欧洲制裁。

该公司还在财报中称，与乌克兰的定价分歧可能导致途径乌克兰向欧洲出口天然气的管道供应中断。Gazprom供应欧洲天然气需求的30%。

Gazprom还称，若投资者对于俄罗斯缺乏信心，则会导致无法在国际市场进行债务或股权融资。(完)