国际能源：Gazprom称西方扩大对俄制裁会冲击公司业务和股价

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透莫斯科4月29日 - 俄罗斯大型天然气生产商Gazprom 周二表示，西方扩大对俄罗斯的制裁，将会对公司业务和股价产生负面影响。
Gazprom和其管理层到目前为止，尚未因俄罗斯干预乌克兰事宜而被美国或欧洲制裁。
该公司还在财报中称，与乌克兰的定价分歧可能导致途径乌克兰向欧洲出口天然气的管道供应中断。Gazprom供应欧洲天然气需求的30%。
Gazprom还称，若投资者对于俄罗斯缺乏信心，则会导致无法在国际市场进行债务或股权融资。(完)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
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路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。