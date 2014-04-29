版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 15:36 BJT

韩国个股：LG电子称第二季营业利润可能接近上年同期水准

路透首尔4月29日 - LG电子 周二表示，预计第二季营业利润可能接近上年同期水准。

LG电子稍早公布第一季获利优于预期，因电视业务回报强劲。 LG之前公布2013年第二季营业利润为4,790亿韩元。(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐