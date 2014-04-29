韩国央行：一委员提出央行应提前为升息做准备--会议纪录

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透首尔4月29日 - 韩国央行最新会议纪录显示，央行委员会一委员称，韩国央行应提前为升息做准备。
4月10日会议的纪录显示，一货币政策委员会(MPC)委员称，“考虑到当前家庭债务状况，若央行升息，则会对全面遏制借贷产生重大影响。”
“央行必须准备好当经济明显复苏时，及时让利率正常化。”
会议纪录一般保持匿名，除非委员明确要求署名。(完)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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