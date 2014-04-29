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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 15:41 BJT

韩国央行：一委员提出央行应提前为升息做准备--会议纪录

路透首尔4月29日 - 韩国央行最新会议纪录显示，央行委员会一委员称，韩国央行应提前为升息做准备。

4月10日会议的纪录显示，一货币政策委员会(MPC)委员称，“考虑到当前家庭债务状况，若央行升息，则会对全面遏制借贷产生重大影响。”

“央行必须准备好当经济明显复苏时，及时让利率正常化。”

会议纪录一般保持匿名，除非委员明确要求署名。(完)
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