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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,589亿韩元，连续第二日卖超

路透首尔4月29日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,589亿韩元股票。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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4月29日 -158.9 87.8 57.2

4月28日 -116.6 73.8 51.1

4月25日 37.9 -255.6 199.9

4月24日 73.0 -121.1 50.2

4月23日 256.7 34.3 19.6

4月22日 106.8 11.3 -92.2

4月21日 75.5 -120.7 49.6

4月18日 121.1 157.0 -276.5

4月17日 170.3 -164.3 -5.5

4月16日 49.3 -103.4 58.5

4月15日 124.9 -311.0 189.1

4月14日 -1.3 -13.4 7.1

4月11日 116.9 -180.8 89.8

4月10日 308.9 -128.5 -165.6

4月 9日 363.2 67.6 -408.4

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本月以来 2,884.7 -1,820.5 -690.6

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今年以来 -628.0 -772.6 1,453.8

----------------------------------------------(完)
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