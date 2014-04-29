表格：外资在韩国股市卖超1,589亿韩元，连续第二日卖超

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透首尔4月29日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超1,589亿韩元股票。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月29日 -158.9 87.8 57.2
4月28日 -116.6 73.8 51.1
4月25日 37.9 -255.6 199.9
4月24日 73.0 -121.1 50.2
4月23日 256.7 34.3 19.6
4月22日 106.8 11.3 -92.2
4月21日 75.5 -120.7 49.6
4月18日 121.1 157.0 -276.5
4月17日 170.3 -164.3 -5.5
4月16日 49.3 -103.4 58.5
4月15日 124.9 -311.0 189.1
4月14日 -1.3 -13.4 7.1
4月11日 116.9 -180.8 89.8
4月10日 308.9 -128.5 -165.6
4月 9日 363.2 67.6 -408.4
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本月以来 2,884.7 -1,820.5 -690.6
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今年以来 -628.0 -772.6 1,453.8
----------------------------------------------(完)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债