上海迪士尼乐园追加投资8亿美元

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月28日 - 迪士尼 周一称，与中国合作伙伴上海申迪达成协议，对上海迪士尼主题公园追加8亿美元投资。
迪士尼在声明中称，追加投资将主要用于资助额外的项目，以增加该公园的接待能力，大多数项目计划在开业前完工。
迪士尼在其网站上称，上海迪士尼将于2015年底开业。
迪士尼发言人确认，追加投资后，上海迪士尼的总投资将达到55亿美元。
上海申迪是国有企业，将继续持有合资企业57%的股份，而迪士尼持有余下43%的股份。
迪士尼称，追加投资将根据持股比例进行分配，料不会使用第三方债务进行支付。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债